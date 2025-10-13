Subúrbio Ferroviário pode ganhar nova rota turística

Vista do Subúrbio Ferroviário, a partir de Mirante de Periperi - Foto: Uendel Galter/ Ag A Tarde

Salvador pode ganhar um novo polo turístico com a “Rota da Moqueca”. Apresentada na Câmara Municipal, a proposta prevê a criação de um percurso no Subúrbio Ferroviário da capital, com o objetivo de valorizar a gastronomia local, as praias, tradições e a riqueza cultural da região.

O projeto, de autoria do vereador João Cláudio Bacelar (PODE), destaca o potencial gastronômico da região, famosa por restaurantes como Cabana do Camarão, Neinha do Camarão, Só Moqueca, Boca de Galinha e Pirão do Renato, entre outros, reconhecidos por moradores, turistas e a mídia.

“A proposta da Rota da Moqueca se insere em programas de incentivo ao empreendedorismo comunitário e de valorização cultural, destacando a autenticidade gastronômica, o turismo étnico-afro-brasileiro e a integração social e econômica das comunidades do Subúrbio”, diz o texto.

Além da gastronomia, a medida cita que a região oferece belas praias, como Tubarão, São Tomé de Paripe, Ribeira e Ilha de Maré, além de pontos históricos e culturais como a antiga Estação Ferroviária de Plataforma, a Igreja de Nossa Senhora da Penha, a Capela de Nossa Senhora da Escada, tombada pelo IPHAN, e o mirante natural da Enseada dos Tainheiros..

“Há necessidade de diversificação da oferta turística para além dos circuitos tradicionais”, ressalta a proposta.

Próximos passos

O projeto que cria a “Rota da Moqueca” no Subúrbio Ferroviário de Salvador foi protocolado na Câmara Municipal no último dia 10. O projeto seguirá os trâmites legislativos da Câmara Municipal e deve ser analisado pelas comissões permanentes, que avaliarão sua legalidade, viabilidade e relevância. As comissões também podem propor ajustes ou complementações ao texto original.

Em seguida, o projeto pode ser incluído na pauta do plenário para discussão pelos vereadores. Após os debates, ocorrerá a votação.

Se aprovado, o projeto será encaminhado ao prefeito de Salvador, que pode sancioná-lo, transformando-o em lei, ou vetá-lo, total ou parcialmente.