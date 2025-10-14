Motta celebra cessar-fogo em Gaza e defende paz sustentável

Nesta segunda, os últimos 20 reféns israelenses vivos sequestrados pelo Hamas foram libertados - Foto: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), falou sobre o fim da guerra entre Israel e Hamas. Em uma rede social, o chefe do Legislativo diz que espera que o cessar-fogo entre os países marquem o início de um caminho rumo à paz duradoura no Oriente Médio.

"O retorno dos últimos reféns do Hamas a seus lares em Israel e a assinatura do cessar-fogo no conflito na Faixa de Gaza devem ser celebrados por todos aqueles que desejam ver palestinos e israelenses vivendo em paz, segurança e prosperidade. Reconhecendo a complexidade da situação, tenho esperança de que os recentes acontecimentos abram os caminhos para uma paz sustentável e duradoura em todo o Oriente Médio", disse Motta, na última segunda-feira, 13.

Na quarta-feira, 8, Israel e o Hamas anunciaram um plano de paz para interromper a guerra na Faixa de Gaza. Pelo acordo, o grupo se comprometeu a libertar todos os reféns vivos e a devolver os restos mortais das vítimas que morreram.

Na segunda, os últimos 20 reféns israelenses vivos sequestrados pelo Hamas foram libertados pelo grupo terrorista na madrugada após dois anos sendo mantido em cárcere privado.