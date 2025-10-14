POLÍTICA
Motta celebra cessar-fogo em Gaza e defende paz sustentável
Deputado afirmou ter esperança de que o fim dos conflitos e a libertação dos reféns abram caminho para uma paz duradoura
Por Redação
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), falou sobre o fim da guerra entre Israel e Hamas. Em uma rede social, o chefe do Legislativo diz que espera que o cessar-fogo entre os países marquem o início de um caminho rumo à paz duradoura no Oriente Médio.
"O retorno dos últimos reféns do Hamas a seus lares em Israel e a assinatura do cessar-fogo no conflito na Faixa de Gaza devem ser celebrados por todos aqueles que desejam ver palestinos e israelenses vivendo em paz, segurança e prosperidade. Reconhecendo a complexidade da situação, tenho esperança de que os recentes acontecimentos abram os caminhos para uma paz sustentável e duradoura em todo o Oriente Médio", disse Motta, na última segunda-feira, 13.
O retorno dos últimos reféns do Hamas a seus lares em Israel e a assinatura do cessar-fogo no conflito na Faixa de Gaza devem ser celebrados por todos aqueles que desejam ver palestinos e israelenses vivendo em paz, segurança e prosperidade.— Hugo Motta (@HugoMottaPB) October 13, 2025
Reconhecendo a complexidade da…
Na quarta-feira, 8, Israel e o Hamas anunciaram um plano de paz para interromper a guerra na Faixa de Gaza. Pelo acordo, o grupo se comprometeu a libertar todos os reféns vivos e a devolver os restos mortais das vítimas que morreram.
Leia Também:
Na segunda, os últimos 20 reféns israelenses vivos sequestrados pelo Hamas foram libertados pelo grupo terrorista na madrugada após dois anos sendo mantido em cárcere privado.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes