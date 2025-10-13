Hamas libera últimos israelenses vivos em troca de 2 mil palestinos

Libertação de um dos israelenses - Foto: Divulgação | Governo de Israel

Os últimos 20 reféns israelenses vivos sequestrados pelo Hamas foram libertados pelo grupo terrorista na madrugada desta segunda-feira, 13, após dois anos sendo mantido em cárcere privado.

Durante o período de guerra entre os países, o Hamas sequestrou 251 pessoas no dia 7 de outubro de 2023. Segundo Israel, o grupo ainda mantinha 48 vítimas na Faixa de Gaza, das quais 28 estão mortas.

Os demais sequestrados foram libertados em outros dois acordos de cessar-fogo ou resgatados por militares israelenses.

A liberação do grupo israelense ocorreu após o acordo de cessar-fogo assinado entre Israel e o Hamas na última quarta-feira, 8. Durante a madrugada, foram libertados sete reféns.

Em seguida, os outros 13 foram entregues duas horas depois. Eles foram encaminhados para uma base, onde reencontraram familiares e receberam atendimento médico.

Os reféns libertados foram entregues à Cruz Vermelha e, depois, às Forças de Defesa de Israel, para deixarem a Faixa de Gaza. Eles devem passar por exames médicos em território israelense.

O Hamas tinha até as 6h (horário de Brasília) desta segunda-feira para concluir a libertação. O grupo afirmou que devolveria as 20 vítimas ainda vivas, mas pediu mais tempo para localizar todos os corpos dos reféns mortos.

Em troca, Israel prometeu soltar quase 2 mil prisioneiros palestinos, incluindo 250 que cumpriam penas de prisão perpétua.

Acordo de paz

Na quarta-feira (8), Israel e o Hamas anunciaram um plano de paz para interromper a guerra na Faixa de Gaza. Pelo acordo, o grupo se comprometeu a libertar todos os reféns vivos e a devolver os restos mortais das vítimas que morreram.

Sepultamentos a céu aberto se tornaram rotina no território palestino

Ainda não há prazo para que todos os corpos sejam devolvidos. A Turquia anunciou uma força-tarefa para ajudar o Hamas a encontrar os restos mortais das vítimas na Faixa de Gaza.

De volta para casa

Os últimos reféns israelenses vivos libertos pelo Hamas já estão em Israel, de acordo com o anúncio feito pelo governo nesta segunda-feira, 13, por meio de uma rede social.

"Bem-vindos a casa", escreveu o Ministério das Relações Exteriores.

Entre os libertos após 738º dias de cativeiro estão:

Elkana Bohbot;

Rom Braslavski;

Nimrod Cohen;

Ariel e David Cunio;

Evyatar David;

Maxim Herkin;

Eitan Horn;

Segev Kalfon;

Bar Kuperstein;

Yosef Haim Ohana;

Avinatan Or;

Matan Zangauker

Ônibus com presos palestinos deixam a penitenciária de Israel

Os ônibus que transportavam os presos palestinos deixaram a penitenciária israelense de Ofer, na Cisjordânia, nesta segunda-feira, após o Hamas libertar os reféns vivos do país que estavam em cativeiro na Faixa de Gaza.

A iniciativa também engloba o acordo previsto entre os países para cessar-fogo em uma guerra que durou dois anos.

Os detentos palestinos foram reunidos no último sábado, 11, pela administração penitenciária que seriam libertados em duas prisões.