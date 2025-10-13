FIM DE CATIVEIRO
Hamas libera últimos israelenses vivos em troca de 2 mil palestinos
Reféns já estão em Israel, segundo comunicou o governo
Por Redação
Os últimos 20 reféns israelenses vivos sequestrados pelo Hamas foram libertados pelo grupo terrorista na madrugada desta segunda-feira, 13, após dois anos sendo mantido em cárcere privado.
Durante o período de guerra entre os países, o Hamas sequestrou 251 pessoas no dia 7 de outubro de 2023. Segundo Israel, o grupo ainda mantinha 48 vítimas na Faixa de Gaza, das quais 28 estão mortas.
Os demais sequestrados foram libertados em outros dois acordos de cessar-fogo ou resgatados por militares israelenses.
A liberação do grupo israelense ocorreu após o acordo de cessar-fogo assinado entre Israel e o Hamas na última quarta-feira, 8. Durante a madrugada, foram libertados sete reféns.
Em seguida, os outros 13 foram entregues duas horas depois. Eles foram encaminhados para uma base, onde reencontraram familiares e receberam atendimento médico.
Os reféns libertados foram entregues à Cruz Vermelha e, depois, às Forças de Defesa de Israel, para deixarem a Faixa de Gaza. Eles devem passar por exames médicos em território israelense.
O Hamas tinha até as 6h (horário de Brasília) desta segunda-feira para concluir a libertação. O grupo afirmou que devolveria as 20 vítimas ainda vivas, mas pediu mais tempo para localizar todos os corpos dos reféns mortos.
Em troca, Israel prometeu soltar quase 2 mil prisioneiros palestinos, incluindo 250 que cumpriam penas de prisão perpétua.
Acordo de paz
Na quarta-feira (8), Israel e o Hamas anunciaram um plano de paz para interromper a guerra na Faixa de Gaza. Pelo acordo, o grupo se comprometeu a libertar todos os reféns vivos e a devolver os restos mortais das vítimas que morreram.
Ainda não há prazo para que todos os corpos sejam devolvidos. A Turquia anunciou uma força-tarefa para ajudar o Hamas a encontrar os restos mortais das vítimas na Faixa de Gaza.
De volta para casa
Os últimos reféns israelenses vivos libertos pelo Hamas já estão em Israel, de acordo com o anúncio feito pelo governo nesta segunda-feira, 13, por meio de uma rede social.
"Bem-vindos a casa", escreveu o Ministério das Relações Exteriores.
Entre os libertos após 738º dias de cativeiro estão:
- Elkana Bohbot;
- Rom Braslavski;
- Nimrod Cohen;
- Ariel e David Cunio;
- Evyatar David;
- Maxim Herkin;
- Eitan Horn;
- Segev Kalfon;
- Bar Kuperstein;
- Yosef Haim Ohana;
- Avinatan Or;
- Matan Zangauker
Ônibus com presos palestinos deixam a penitenciária de Israel
Os ônibus que transportavam os presos palestinos deixaram a penitenciária israelense de Ofer, na Cisjordânia, nesta segunda-feira, após o Hamas libertar os reféns vivos do país que estavam em cativeiro na Faixa de Gaza.
A iniciativa também engloba o acordo previsto entre os países para cessar-fogo em uma guerra que durou dois anos.
Os detentos palestinos foram reunidos no último sábado, 11, pela administração penitenciária que seriam libertados em duas prisões.
