Mais de meio milhão de palestinos voltam para a Cidade de Gaza

Mais de 500.000 pessoas retornaram à Cidade de Gaza após a entrada em vigor do cessar-fogo entre Israel e o Hamas na sexta-feira, informou a Defesa Civil do território palestino neste sábado, 11.

"Mais de 500.000 pessoas" retornaram à Cidade de Gaza entre sexta-feira e sábado, disse Mahmoud Basal, porta-voz da agência de ajuda que opera sob a autoridade do grupo islamista palestino Hamas.

O Exército israelense alertou que algumas áreas no norte do território permanecem "extremamente perigosas" para a população civil

O deslocamento dos civis palestinos começou já nas primeiras horas após o início do cessar-fogo. Quando não a pé, os deslocados enfrentam longas jornadas de várias horas usando os poucos veículos ainda em funcionamento, além de carroças puxadas por animais, bicicletas e motocicletas.

O acordo

Israel e Hamas chegaram a um acordo sobre a primeira fase de um cessar-fogo em Gaza, na qual está prevista a libertação dos reféns israelenses que estão vivos em troca da soltura de cerca de 2.000 palestinos após dois anos de guerra.

O Catar, que mediou as negociações junto com Egito, Estados Unidos e Turquia, informou que foi alcançada "a primeira fase do acordo para o cessar-fogo em Gaza, que levará ao fim da guerra, à libertação dos reféns israelenses e prisioneiros palestinos, e à entrada de ajuda humanitária" no território.

O presidente americano, Donald Trump, anunciou na rede Truth Social que "TODOS os reféns serão libertados em breve e Israel retirará suas tropas para uma linha acordada, como os primeiros passos para uma paz forte, duradoura e eterna".