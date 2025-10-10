Eclipse solar promete ser o maior do século e com tempo recorde

Fenômeno só ocorre em momentos específicos, durante as chamadas temporadas de eclipses - Foto: Jongsun Lee

O céu de 2 de agosto de 2027 será palco de um dos eventos astronômicos mais marcantes do século XXI: um eclipse solar total que deverá mergulhar partes do planeta em mais de seis minutos de completa escuridão. De acordo com a Nasa, a agência espacial dos Estados Unidos, o fenômeno será amplamente visível no Hemisfério Oriental e promete atrair observadores e cientistas de todo o mundo.

Onde o fenômeno poderá ser visto

Embora boa parte da Europa, da África e do sul da Ásia consiga acompanhar o eclipse de forma parcial, apenas uma estreita faixa do planeta terá o privilégio de testemunhar a totalidade, o momento em que a Lua encobre completamente o Sol. Essa linha de sombra cruzará dez países, passando por Espanha, Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito, Sudão, Arábia Saudita, Iêmen e Somália, segundo dados do site especializado Eclipse Wise.

Duração recorde

O evento vem sendo chamado por astrônomos de “o eclipse do século”, e não é por acaso. Conforme o portal Space, a fase de totalidade poderá durar até 6 minutos e 22 segundos, tornando-se a mais longa registrada sobre terra firme em todo o século XXI.

Para efeito de comparação, o eclipse de abril de 2024, que cruzou México, Estados Unidos e Canadá, teve 4 minutos e 28 segundos de totalidade, já considerado um tempo expressivo. O fenômeno de 2027, portanto, ultrapassará essa marca com folga.

Uma sombra mais ampla e rara

Outro fator que torna o eclipse de 2027 especial é a largura da faixa de totalidade, significativamente maior do que a média. Isso acontecerá porque, na data, a Lua estará em seu ponto mais próximo da Terra, o chamado perigeu, o que aumenta o tamanho aparente do satélite no céu.

A sombra total deverá alcançar cerca de 258 quilômetros de largura e se estender por mais de 15 mil quilômetros sobre a superfície do planeta, cobrindo uma área de aproximadamente 2,5 milhões de km², pequena frente aos 510 milhões de km² da Terra, mas impressionante em escala astronômica.

Entenda o fenômeno

Eclipses solares acontecem quando Sol, Lua e Terra se alinham de forma precisa, fazendo com que a Lua projete uma sombra sobre o planeta e bloqueie parcial ou totalmente a luz solar. O fenômeno só ocorre em momentos específicos, durante as chamadas temporadas de eclipses, que acontecem duas vezes por ano.