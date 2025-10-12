Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MUNDO

Reféns de Gaza podem ser libertados 'a qualquer momento'

Israel e Hamas chegaram a um acordo sobre a primeira fase de um cessar-fogo em Gaza

AFP e Da Redação

Por AFP e Da Redação

12/10/2025 - 11:21 h
Israel e Hamas chegaram a um acordo sobre a primeira fase de um cessar-fogo em Gaza
Israel e Hamas chegaram a um acordo sobre a primeira fase de um cessar-fogo em Gaza -

O vice-presidente dos EUA, J.D. Vance, disse neste domingo, 12, que os reféns israelenses poderiam ser libertados de Gaza "a qualquer momento".

"Deve ser a qualquer momento", disse o vice-presidente ao programa "Meet the Press", da NBC News, quando questionado sobre quando a libertação dos reféns pelo movimento palestino Hamas poderia ocorrer.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Israel começará a libertar os palestinos detidos em prisões israelenses assim que o retorno de todos os reféns mantidos em Gaza for confirmado, disse uma porta-voz do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, neste domingo, 12.

"Os prisioneiros palestinos serão libertados assim que Israel receber a confirmação de que todos os nossos reféns, que serão libertados amanhã, cruzaram a fronteira para o território israelense", disse a porta-voz Shosh Bedrosian à imprensa.

Leia Também:

Golpe do metanol: sites anunciam falso teste para detectar substância
China chama tarifas de Trump de 'hipócritas' e ameaça resposta aos EUA
Fábrica de munições militares explode nos EUA e ninguém sobrevive

No passado, durante tréguas anteriores no conflito entre Israel e o Hamas, os restos mortais de alguns reféns foram identificados após seu retorno a Israel.

Palestinos voltam após cessar-fogo

Mais de 500.000 pessoas retornaram à Cidade de Gaza após a entrada em vigor do cessar-fogo entre Israel e o Hamas na sexta-feira, informou a Defesa Civil do território palestino neste sábado, 11.

O Exército israelense alertou que algumas áreas no norte do território permanecem "extremamente perigosas" para a população civil.

O deslocamento dos civis palestinos começou já nas primeiras horas após o início do cessar-fogo. Quando não a pé, os deslocados enfrentam longas jornadas de várias horas usando os poucos veículos ainda em funcionamento, além de carroças puxadas por animais, bicicletas e motocicletas.

O acordo

Israel e Hamas chegaram a um acordo sobre a primeira fase de um cessar-fogo em Gaza, na qual está prevista a libertação dos reféns israelenses que estão vivos em troca da soltura de cerca de 2.000 palestinos após dois anos de guerra.

O Catar, que mediou as negociações junto com Egito, Estados Unidos e Turquia, informou que foi alcançada "a primeira fase do acordo para o cessar-fogo em Gaza, que levará ao fim da guerra, à libertação dos reféns israelenses e prisioneiros palestinos, e à entrada de ajuda humanitária" no território.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

cessar-fogo Gaza Hamas Israel refens

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Israel e Hamas chegaram a um acordo sobre a primeira fase de um cessar-fogo em Gaza
Play

Brasil e delegações deixam salão em protesto a Netanyahu na ONU

Israel e Hamas chegaram a um acordo sobre a primeira fase de um cessar-fogo em Gaza
Play

Vídeo: Trump passa por 'perrengue' antes de discurso na ONU

Israel e Hamas chegaram a um acordo sobre a primeira fase de um cessar-fogo em Gaza
Play

Asteroide potencialmente perigoso ao mundo será visível a olho nu

Israel e Hamas chegaram a um acordo sobre a primeira fase de um cessar-fogo em Gaza
Play

Raphinha acusa Disney de racismo contra filho pequeno: "Nojento"

x