China chama tarifas de Trump de 'hipócritas' e ameaça resposta aos EUA

Trump e o presidente chinês Xi Jinping - Foto: Mandel Ngan, Pedro Pardo / AFP

A China classificou como “hipócritas” as tarifas de 100% impostas pelos Estados Unidos sobre produtos chineses e ameaçou adotar medidas de retaliação. As declarações foram feitas neste domingo, 12, pelo Ministério do Comércio chinês.

Na sexta-feira, 10, o presidente Donald Trump havia criticado a decisão de Pequim de restringir a exportação de elementos ligados às terras raras. Pouco depois, anunciou que os EUA aplicarão uma tarifa adicional de 100% sobre importações chinesas a partir de 1º de novembro.

Em resposta, o Ministério do Comércio da China afirmou que os controles sobre elementos de terras raras, que Trump classificou como “surpreendentes” e “muito hostis”, são consequência de uma série de medidas adotadas por Washington desde as negociações comerciais do mês passado.

“Ameaçar impor tarifas altas a qualquer momento não é a forma correta de lidar com a China. Nossa posição sobre guerras tarifárias é consistente: não queremos brigar, mas não temos medo de brigar”, declarou o ministério.

“Se os EUA persistirem em agir unilateralmente, a China tomará medidas correspondentes para defender seus direitos e interesses legítimos.”

Reunião entre líderes

A escalada nas tensões comerciais entre Pequim e Washington provocou queda nas bolsas internacionais, afetando grandes empresas de tecnologia, e pode comprometer a reunião entre Trump e o presidente chinês Xi Jinping, prevista para este mês.

Os dois líderes planejavam um encontro paralelo durante a Cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC), na Coreia do Sul. No entanto, segundo Trump, “agora não há motivo algum” para que a reunião aconteça. O governo chinês ainda não confirmou oficialmente a agenda.