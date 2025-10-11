Menu
MUNDO
MUNDO

Fábrica de munições militares explode nos EUA e ninguém sobrevive

Acidente aconteceu neste sábado, 11, e 18 pessoas permanecem desaparecidos

Redação

Por Redação

11/10/2025 - 15:06 h
Imagens de satélite mostram o estrago após a explosão
Imagens de satélite mostram o estrago após a explosão

Uma explosão de uma fábrica de munições militares no estado do Tennessee, nos Estados Unidos (EUA), nesta sexta-feira, 10, deixou 19 pessoas desaparecidas.

A imprensa internacional afirma que há feridos, mas não há informações de quantas pessoas estão hospitalizadas.

Neste sábado, 11, o xerife local afirmou que 18 pessoas desaparecidas que ficaram desaparecidas após a explosão na Accurate Energetic Systems,estão provavelmente mortas. As informações são da AFP.

"Podemos presumir neste momento que elas estão mortas", disse Chris Davis, xerife do condado de Humphreys, Tennessee, em uma coletiva de imprensa no dia seguinte ao desastre.

Imagens aéreas transmitidas por meios de comunicação locais mostraram destroços ainda fumegantes em uma fábrica de explosivos localizada no condado de Hickman, além de veículos carbonizados e destruídos.

Segundo o canal local WTVF, o incidente ocorreu durante a troca de turno, com diversos funcionários saindo e chagando à fábrica.

*Com informações da AFP

x