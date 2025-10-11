Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

IMPRESSIONANTE

Mulher recebe R$ 2,4 milhões por engano e gasta tudo em um dia só

Verónica Acosta fez 66 movimentações e gastou com eletrodoméstico, carro e até assento para vaso sanitário

Redação

Por Redação

11/10/2025 - 13:09 h
Mulher está sendo investigada por apropriação indevida
Mulher está sendo investigada por apropriação indevida -

Uma mulher virou ré por apropriação indevida após gastar R$ 2,4 milhões enviados por engano em sua conta. O que mais impressiona no caso é que a mulher, moradora da província de San Luis, na Argentina, gastou tudo em um dia só.

Verónica Acosta ganharia, na verdade, um pagamento de 8 mil pesos, equivalente a 40 reais no Brasil. No entanto devido a um erro do governo provincial, ela recebeu um depósito de 500 milhões de pesos argentinos, o que equivale a 2,4 milhões de reais.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Para gastar todo o dinheiro recebido, a mulher realizou 66 movimentações bancárias. Todo o valor foi gasto com eletrodomésticos, materiais de construção, um carro e até assento para o vaso sanitário e transferida para cinco familiares, que também se tornaram investigados.

Leia Também:

Joe Biden está fazendo radioterapia para tratar câncer de próstata
Eclipse solar promete ser o maior do século e com tempo recorde
China taxa navios dos EUA após medida de Washington

Com o erro rapidamente descoberto, as autoridades conseguiram recuperar mais de 90% do montante, bloqueando contas e carteiras digitais.

A Justiça argentina indiciou Verónica e seus parentes por fraude ao Estado e apropriação indevida de recursos públicos. Eles poderão responder em liberdade apenas se pagarem uma fiança de 30 milhões de pesos, cerca de R$ 144 mil.

O advogado da família, Hernán Echevarría, afirma que o caso é um abuso e que todos são pessoas humildes. “Foi um erro do Estado. Agora tentam transformá-los em criminosos”, disse à imprensa.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Argentina Dinheiro fraude justiça Notícias

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Mulher está sendo investigada por apropriação indevida
Play

Brasil e delegações deixam salão em protesto a Netanyahu na ONU

Mulher está sendo investigada por apropriação indevida
Play

Vídeo: Trump passa por 'perrengue' antes de discurso na ONU

Mulher está sendo investigada por apropriação indevida
Play

Asteroide potencialmente perigoso ao mundo será visível a olho nu

Mulher está sendo investigada por apropriação indevida
Play

Raphinha acusa Disney de racismo contra filho pequeno: "Nojento"

x