Mulher recebe R$ 2,4 milhões por engano e gasta tudo em um dia só

Mulher está sendo investigada por apropriação indevida - Foto: Reprodução

Uma mulher virou ré por apropriação indevida após gastar R$ 2,4 milhões enviados por engano em sua conta. O que mais impressiona no caso é que a mulher, moradora da província de San Luis, na Argentina, gastou tudo em um dia só.

Verónica Acosta ganharia, na verdade, um pagamento de 8 mil pesos, equivalente a 40 reais no Brasil. No entanto devido a um erro do governo provincial, ela recebeu um depósito de 500 milhões de pesos argentinos, o que equivale a 2,4 milhões de reais.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Para gastar todo o dinheiro recebido, a mulher realizou 66 movimentações bancárias. Todo o valor foi gasto com eletrodomésticos, materiais de construção, um carro e até assento para o vaso sanitário e transferida para cinco familiares, que também se tornaram investigados.

Com o erro rapidamente descoberto, as autoridades conseguiram recuperar mais de 90% do montante, bloqueando contas e carteiras digitais.

A Justiça argentina indiciou Verónica e seus parentes por fraude ao Estado e apropriação indevida de recursos públicos. Eles poderão responder em liberdade apenas se pagarem uma fiança de 30 milhões de pesos, cerca de R$ 144 mil.

O advogado da família, Hernán Echevarría, afirma que o caso é um abuso e que todos são pessoas humildes. “Foi um erro do Estado. Agora tentam transformá-los em criminosos”, disse à imprensa.