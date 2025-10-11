Joe Biden está fazendo radioterapia para tratar câncer de próstata

Ex-presidente dos Estados Unidos Joe Biden - Foto: Foto: Kent Nishimura | AFP

O ex-presidente dos Estados Unidos Joe Biden está passando por radioterapia e tratamento hormonal para combater o câncer de próstata, informou um porta-voz à AFP neste sábado, 11.

O democrata, de 82 anos, que desistiu de sua candidatura à reeleição em 2024 por motivos de saúde, revelou em maio que havia sido diagnosticado com uma forma "agressiva" de câncer de próstata com "metástases ósseas".

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Embora se trate de uma forma mais agressiva da doença, o câncer demonstrou sensibilidade hormonal, o que permite um controle eficaz", informou o gabinete na época. Ainda de acordo com a nota, Biden foi examinado após apresentar desconforto urinário crescente.