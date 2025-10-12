Menu
CASOS DE INTOXICAÇÃO

Golpe do metanol: sites anunciam falso teste para detectar substância

As publicações direcionam os usuários a sites fraudulentos, com o objetivo de obter vantagem financeira

Carla Melo

Por Carla Melo

12/10/2025 - 8:48 h
A tentativa de golpe consiste em anunciar supostos reagentes capazes de identificar a presença de metanol -

Diante dos casos de intoxicação por metanol, que até o momento contabiliza 29, alguns sites têm anunciado falsos testes para a detecção da substância em bebidas alcoólicas. A tentativa de golpe consiste em anunciar supostos reagentes capazes de identificar a presença de metanol.

Segundo a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), as publicações direcionam os usuários a sites fraudulentos, com o objetivo de obter vantagem financeira e coletar dados pessoais, como o CPF.

Além disso, a Senacon informa que não há conhecimento sobre a comercialização de testes para detecção de metanol disponíveis para compra pela população em geral.

“A secretaria, por meio do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC), está dialogando com universidades públicas para conhecer as soluções em desenvolvimento para a detecção de metanol em bebidas alcoólicas e avaliar possibilidades de cooperação técnica que contribuam para o enfrentamento da crise e o fortalecimento das medidas de segurança alimentar e sanitária”, informou em nota.

O diretor do DPDC, Osny da Silva Filho, afirma que as conversas com a comunidade científica têm apresentado caminhos promissores. “Identificamos modelos de testagem com potencial para contribuir com a detecção de metanol e estamos avaliando a viabilidade técnica e regulatória para que essas soluções possam ser utilizadas com segurança. A Senacon segue acompanhando o tema com prioridade e responsabilidade”, destaca.

Ainda assim, a Senacon orienta que, ao se deparar com anúncios desse tipo, os consumidores verifiquem se os sites são confiáveis e se os produtos possuem procedência e autorização antes de realizar qualquer compra.

