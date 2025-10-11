PPP garante investimento de R$ 7 bi em saneamento no Espírito Santo

Governador Renato Casagrande exibe contrato que vai beneficiar 43 municípios no Espírito Santo - Foto: Hélio Filho | Secom ES

Celebrado no último dia 8, o contrato entre o Governo do Estado do Espírito Santo vai viabilizar um dos maiores investimentos em infraestrutura e saneamento básico da história capixaba.

A Companhia de Saneamento do estado, Cesan, e o Consórcio GS Inima/Forte Ambiental irão executar o Lote A da Parceria Público-Privada (PPP) que garantirá a concessão dos serviços de esgotamento sanitário em 43 municípios capixabas.

A proposta do consórcio para vencer o leilão prevê um aporte total de R$ 7 bilhões ao longo de 25 anos, direcionado à ampliação, qualificação e universalização do sistema de esgoto em todo o estado.

“Hoje é um dia marcante e histórico para a qualidade de vida, turismo e meio ambiente do nosso Estado. Os dois contratos preveem investimentos da ordem de R$ 7 bilhões. Vamos universalizar os serviços de água e esgoto nos 46 municípios que a Cesan gerencia até 2033, atendendo ao Marco Legal do Saneamento. Por isso, a assinatura de hoje é um passo importantíssimo, pois a gente está contratando essa universalização”, ressaltou o governador Renato Casagrande (PSB).

A Companhia já atende a 2,6 milhões de pessoas, cerca de 65% da população capixaba. “Estamos contratando o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para realizar a modelagem para extensão da universalização nos demais municípios, por meio das microrregiões de Águas e Esgoto. Para que também as cidades que contam com serviços autônomos possam ter o serviço universalizado”, acrescenta Casagrande.

Para o vice-governador Ricardo Ferraço, a iniciativa visa a qualidade de vida da população: “Isso é para dar qualidade de vida, respeito e cidadania às pessoas mais humildes, que dependem fundamentalmente do saneamento básico em suas casas e em seu dia a dia. É isso que estamos celebrando aqui”.

Universalização

O contrato inclui R$ 1,8 bilhão em investimentos diretos em infraestrutura e cerca de R$ 3,85 bilhões em custos operacionais. A abrangência geográfica contempla desde a capital, Vitória, até cidades do interior.

O objetivo da PPP é acelerar a universalização da coleta e do tratamento de esgoto, gerando benefícios diretos para a saúde pública, o meio ambiente e a qualidade de vida da população.

“Com a medida, todos os municípios atendidos pela Companhia passam a ter a gestão do esgotamento sanitário feita por meio de Parceria Público-Privada (PPP), modelo que possibilita maior sinergia entre projeto, construção e operação, assegura a manutenção de padrões de qualidade com base em desempenho e garante menor risco de atrasos, além de promover o compartilhamento de responsabilidades com o setor privado. Já atuamos nesse modelo em Vila Velha, Serra e Cariacica e agora estamos ampliando para os demais municípios atendidos pela empresa”, afirmou o presidente da Cesan, Munir Abud.

O consórcio vencedor, GS Inima/Forte Ambiental, reúne a experiência internacional da GS Inima em soluções sustentáveis de saneamento e o protagonismo local da Forte Ambiental, empresa capixaba com mais de 40 anos de atuação, sediada em Cariacica.

“Este dia é histórico para o Espírito Santo. O investimento de R$ 7 bilhões é o sinal de que o Estado avança rapidamente em direção à universalização do saneamento, cumprindo as metas do novo Marco Legal. Para nós, como empresa capixaba, é uma honra e um compromisso conduzir, ao lado de parceiros tão importantes como a GS INIMA, a expansão de um serviço essencial que irá mudar a realidade de saúde e meio ambiente. O projeto como um todo irá abranger 43 cidades, dessas a Forte Ambiental e a GS INIMA vão atuar em 34 municípios, gerando empregos nas regiões de atuação”, afirmou Bruno Christo, CEO da Forte Ambiental.

Impactos econômicos

Em seguida, o CEO da GS Inima, Paulo Roberto de Oliveira, agradeceu o empenho do Governo do Estado, da Cesan e das empresas envolvidas e ressaltou o porte histórico da iniciativa.

“Enquanto companhias de saneamento no Brasil investem, em média, R$ 100 por habitante ao ano, a Cesan investe mais de R$ 300 por habitante por ano sob a gestão do governador Renato Casagrande. E esses números vão crescer ainda mais com este contrato, que soma cerca de R$ 7 bilhões, o maior já firmado pelo Governo do Espírito Santo em toda a sua história.”

Paulo Roberto também destacou os impactos socioeconômicos do investimento. “Esse investimento é transformador. Ele representa melhoria da qualidade de vida, elevação do índice de desenvolvimento humano, valorização imobiliária e geração de emprego e renda. De acordo com o Instituto Trata Brasil, o plano de investimento da Cesan tem capacidade de gerar cerca de 20 mil empregos diretos nos próximos anos.”

Marta Verde, CEO mundial da GS Inima falou sobre a importância da conquista para o grupo. “Este contrato é um passo decisivo que marca a expansão e o crescimento sustentável da GS Inima no Brasil. Nosso investimento representa um compromisso profundo com o desenvolvimento humano. Estamos lançando as bases para melhorar a saúde pública, proteger o meio ambiente e, principalmente, promover a equidade social para mais de 700 mil cidadãos. No Espírito Santo, estamos transformando a ambição de alcançar a universalização do saneamento em uma realidade sustentável”.

Já o contrato com a Acciona atenderá 266 mil habitantes, com a construção de cinco novas Estações de Tratamento de Esgoto, 67 elevatórias, 384 quilômetros de redes coletoras e mais de 61 mil novas ligações de esgoto. A Ordem de Serviço com as empresas deverá ser assinada em até 30 dias, quando os serviços devem começar a ser executados.