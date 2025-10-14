Ministro de Lula bate o martelo sobre horário de verão em 2025

Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira - Foto: Divulgação/MME

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, descartou que o Brasil vai adotar o horário de verão este ano. De acordo com ele, o planejamento feito pelo governo e as chuvas dos últimos anos, fizeram com que o país esteja em "condição de segurança energética completa e absoluta" em 2025.

“Nós estamos completamente seguros que nós não precisamos do horário de verão esse ano […] Nós teríamos a coragem de implementar, caso necessário”, afirmou Alexandre Silveira, nesta terça-feira, 14, durante o programa "Bom Dia, Ministro".

Conforme o titular da pasta, ao reforçar a decisão, o comitê de monitoramento do setor elétrico vem discutindo mensalmente o tema. Apesar da fala de Silveira, o próprio Ministério já havia adiantado que o país não adotaria o horário de verão em 2025.

Horário de verão

Suspensa desde 2019 em todo o país, a prática consiste em adiantar os relógios em uma hora. De acordo com o governo, o horário de verão tem como principal objetivo reduzir o consumo de energia elétrica, “aproveitando melhor a luz natural com o adiantamento dos relógios em uma hora”.

Reposta ao apagão

Algumas pessoas podem nem ter notado, mas uma grande queda de energia atingiu diversos estados do Brasil na madrugada desta terça-feira, 14. Nas redes sociais, usuários reclamaram da falta de energia em pelo menos 7 estados, incluindo Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro.

A queda de energia foi resultado de uma interferência no Sistema Interligado Nacional (SIN) afetou o fornecimento de energia de diferentes estados brasileiros. Os estados atingidos foram: São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia, Amazonas, Minas Gerais e Santa Catarina.

Na Bahia, de acordo com a Neoenergia Coelba, 16% das cargas foram afetadas em diferentes regiões do estado.

O restabelecimento na Bahia foi gradativo, mediante autorização do Operador Nacional do Sistema (ONS). Em cerca de 40 minutos, 99% dos clientes já estavam com o fornecimento normalizado. Às 2h11, os demais consumidores foram restabelecidos, após autorização do ONS.

No Rio de Janeiro, a falha afetou cerca de 450 mil clientes. De acordo com a Light, empresa de distribuição de energia, por conta de uma falha no SIN, o Esquema Regional de Alívio de Carga teve que ser acionado. Na Região Metropolitana, atendida pela Enel, o fornecimento ficou interrompido por quase uma hora, entre 0h32 e 1h22.

Ainda durante o "Bom Dia, Ministro", Alexandre Silveira afirmou que problema elétrico em subestação no Paraná foi o causador do apagão que atingiu estados do país. Segundo ele, o restabelecimento da energia em 1h30 demonstra a robustez do sistema de transmissão.