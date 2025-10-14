Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VOCÊ É FAVOR OU CONTRA?

Ministro de Lula bate o martelo sobre horário de verão em 2025

Alexandre Silveira afirmou que comitê de monitoramento do setor elétrico discute tema mensalmente

Redação

Por Redação

14/10/2025 - 10:58 h | Atualizada em 14/10/2025 - 11:10
Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira
Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira -

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, descartou que o Brasil vai adotar o horário de verão este ano. De acordo com ele, o planejamento feito pelo governo e as chuvas dos últimos anos, fizeram com que o país esteja em "condição de segurança energética completa e absoluta" em 2025.

“Nós estamos completamente seguros que nós não precisamos do horário de verão esse ano […] Nós teríamos a coragem de implementar, caso necessário”, afirmou Alexandre Silveira, nesta terça-feira, 14, durante o programa "Bom Dia, Ministro".

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Conforme o titular da pasta, ao reforçar a decisão, o comitê de monitoramento do setor elétrico vem discutindo mensalmente o tema. Apesar da fala de Silveira, o próprio Ministério já havia adiantado que o país não adotaria o horário de verão em 2025.

Leia Também:

Vai ter horário de verão em 2025? Governo Federal dá resposta
Horário de verão vai voltar no Brasil? Governo revela situação atual
Horário de verão: volta pode ser considerada "imprescindível" pelo ONS

Horário de verão

Suspensa desde 2019 em todo o país, a prática consiste em adiantar os relógios em uma hora. De acordo com o governo, o horário de verão tem como principal objetivo reduzir o consumo de energia elétrica, “aproveitando melhor a luz natural com o adiantamento dos relógios em uma hora”.

Reposta ao apagão

Algumas pessoas podem nem ter notado, mas uma grande queda de energia atingiu diversos estados do Brasil na madrugada desta terça-feira, 14. Nas redes sociais, usuários reclamaram da falta de energia em pelo menos 7 estados, incluindo Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro.

A queda de energia foi resultado de uma interferência no Sistema Interligado Nacional (SIN) afetou o fornecimento de energia de diferentes estados brasileiros. Os estados atingidos foram: São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia, Amazonas, Minas Gerais e Santa Catarina.

Na Bahia, de acordo com a Neoenergia Coelba, 16% das cargas foram afetadas em diferentes regiões do estado.

O restabelecimento na Bahia foi gradativo, mediante autorização do Operador Nacional do Sistema (ONS). Em cerca de 40 minutos, 99% dos clientes já estavam com o fornecimento normalizado. Às 2h11, os demais consumidores foram restabelecidos, após autorização do ONS.

No Rio de Janeiro, a falha afetou cerca de 450 mil clientes. De acordo com a Light, empresa de distribuição de energia, por conta de uma falha no SIN, o Esquema Regional de Alívio de Carga teve que ser acionado. Na Região Metropolitana, atendida pela Enel, o fornecimento ficou interrompido por quase uma hora, entre 0h32 e 1h22.

Ainda durante o "Bom Dia, Ministro", Alexandre Silveira afirmou que problema elétrico em subestação no Paraná foi o causador do apagão que atingiu estados do país. Segundo ele, o restabelecimento da energia em 1h30 demonstra a robustez do sistema de transmissão.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

alexandre silveira Horário de verão 2025 Ministério de Minas e Energia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira
Play

Vereador é barrado ao tentar invadir nova Rodoviária de Salvador; veja

Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira
Play

Fim da escala 6x1? Senado decide destino da jornada trabalhista

Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira
Play

Tarifa zero é viável? Haddad faz radiografia no transporte público

x