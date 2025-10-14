BRASIL
Faltou luz aí? Apagão atinge Bahia e mais estados do Brasil durante a madrugada
O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) ainda não se pronunciou
Por Daniel Genonadio
Algumas pessoas podem nem ter notado, mas uma grande queda de energia atingiu diversos estados do Brasi na madrugada desta terça-feira, 14. Nas redes sociais, usuários reclamaram da falta de energia em pelo menos 7 estados, incluindo Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro.
A queda de energia foi resultado de uma interferência no Sistema Interligado Nacional (SIN) afetou o fornecimento de energia de diferentes estados brasileiros. Os estados atingidos foram: São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia, Amazonas, Minas Gerais e Santa Catarina.
Na Bahia, de acordo com a Neoenergia Coelba, 16% das cargas foram afetadas em diferentes regiões do estado.
O restabelecimento na Bahia foi gradativo, mediante autorização do Operador Nacional do Sistema (ONS). Em cerca de 40 minutos, 99% dos clientes já estavam com o fornecimento normalizado. Às 2h11, os demais consumidores foram restabelecidos, após autorização do ONS.
No Rio de Janeiro, a falha afetou cerca de 450 mil clientes. De acordo com a Light, empresa de distribuição de energia, por conta de uma falha no SIN, o Esquema Regional de Alívio de Carga teve que ser acionado. Na Região Metropolitana, atendida pela Enel, o fornecimento ficou interrompido por quase uma hora, entre 0h32 e 1h22.
Em São Paulo, também atendido pela Enel, a interrupção durou cerca de oito minutos e afetou 937 mil clientes
As causas da ocorrência estão em análise e devem ser disponibilizadas pelo ONS, que ainda não se pronunciou sobre o caso.
Veja relatos
Apagão em Olinda. Abri o Twitter e pelo jeito, é no país todo 😳 pic.twitter.com/pSlnQYlqSn— Anizio Silva 🚩❤️🇧🇷 (@anizio) October 14, 2025
belford roxo cidade fantasma, passa nem rato...#apagao pic.twitter.com/obWZI578yI— chavao (@chavaocrf) October 14, 2025
Aeroporto de Navegantes, SC #apagao pic.twitter.com/oCvi1Wroy4— Vitor de Lucca 🇧🇷 🏳️🌈 (@vitor_dlucca) October 14, 2025
serio q teve apagão no país todo pic.twitter.com/55CStXEa3d— emilly (@ohmofobia) October 14, 2025
