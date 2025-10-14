Faltou luz aí? Apagão atinge Bahia e mais estados do Brasil durante a madrugada

Torre de distribuição de energia elétrica de alta tensão - Foto: Xando Pereira / Ag. A TARDE

Algumas pessoas podem nem ter notado, mas uma grande queda de energia atingiu diversos estados do Brasi na madrugada desta terça-feira, 14. Nas redes sociais, usuários reclamaram da falta de energia em pelo menos 7 estados, incluindo Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro.

A queda de energia foi resultado de uma interferência no Sistema Interligado Nacional (SIN) afetou o fornecimento de energia de diferentes estados brasileiros. Os estados atingidos foram: São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia, Amazonas, Minas Gerais e Santa Catarina.

Na Bahia, de acordo com a Neoenergia Coelba, 16% das cargas foram afetadas em diferentes regiões do estado.

O restabelecimento na Bahia foi gradativo, mediante autorização do Operador Nacional do Sistema (ONS). Em cerca de 40 minutos, 99% dos clientes já estavam com o fornecimento normalizado. Às 2h11, os demais consumidores foram restabelecidos, após autorização do ONS.

No Rio de Janeiro, a falha afetou cerca de 450 mil clientes. De acordo com a Light, empresa de distribuição de energia, por conta de uma falha no SIN, o Esquema Regional de Alívio de Carga teve que ser acionado. Na Região Metropolitana, atendida pela Enel, o fornecimento ficou interrompido por quase uma hora, entre 0h32 e 1h22.

Em São Paulo, também atendido pela Enel, a interrupção durou cerca de oito minutos e afetou 937 mil clientes

As causas da ocorrência estão em análise e devem ser disponibilizadas pelo ONS, que ainda não se pronunciou sobre o caso.

Veja relatos

Apagão em Olinda. Abri o Twitter e pelo jeito, é no país todo 😳 pic.twitter.com/pSlnQYlqSn — Anizio Silva 🚩❤️🇧🇷 (@anizio) October 14, 2025