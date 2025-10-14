Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PARALISAÇÃO

Greve de ônibus na RMS? Saiba como está o transporte nesta terça-feira

Rodoviários da Avanço Transportes e empresários voltam a se reunir para definir situação

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

14/10/2025 - 6:44 h
A nova reunião está marcada para as 9h desta terça-feira
A nova reunião está marcada para as 9h desta terça-feira -

Na última quinta-feira, 9, os trabalhadores da empresa Avanço Transportes decidiram paralisar todos os serviços a partir da 0h desta terça-feira, 14. Contudo, após uma reunião realizada nesta segunda-feira, 13, o Sindicato dos Rodoviários Metropolitanos decidiu que os ônibus da empresa continuariam circulando na manhã desta terça, e que uma nova reunião seria feita para definir se haverá ou não a paralisação dos trabalhadores.

"O Sindicato concordou com os empresários e acatou suspender a greve, contudo, manter o estado de greve para possível paralisação", afirmou o sindicato em nota.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com os rodoviários, o protesto ocorre em razão de cortes de linhas, redução de horários e descumprimento da Convenção Coletiva. Se confirmada, a greve afetará os municípios da Região Metropolitana de Salvador atendidos pela empresa:

  • Lauro de Freitas
  • Camaçari
  • Candeias
  • São Francisco do Conde,
  • Madre de Deus
  • Santo Amaro
  • Simões Filho.

Nova reunião

A nova reunião está marcada para as 9h desta terça-feira, na garagem da Expresso Vitória, com a presença dos empresários do transporte metropolitano. Segundo a categoria, o objetivo é discutir alternativas.

"Amanhã estaremos na reunião com todos empresários para de uma forma consciente remover a Avanço Transportes de forma definitiva sem mais prejuízos a população", destacou a categoria.

Leia Também:

Bahia recebe doses de antídoto raro contra intoxicações por metanol
Subúrbio Ferroviário pode ganhar nova rota turística
Sheila Lemos quer autorização para empréstimo de R$ 400 milhões

Avanço assume não ter condições de operar mais

Durante uma reunião realizada na tarde desta segunda-feira, 13, com a direção do Sindicato dos Rodoviários Metropolitanos, o proprietário da empresa Avanço Transportes afirmou que não tem condições de manter a operação das linhas metropolitanas nos moldes exigidos pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba).

Segundo o empresário, fatores como o aumento de veículos clandestinos, a defasagem na tarifa e a integração com o metrô têm comprometido a sustentabilidade do sistema.

Questionado sobre o subsídio repassado pelo Governo do Estado, o proprietário reconheceu o apoio, mas afirmou que o valor “não é suficiente e chegou tardiamente” para evitar a crise operacional.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Avanço Transportes greve de ônibus ônibus metropolitanos rms transporte público

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A nova reunião está marcada para as 9h desta terça-feira
Play

Werner fala sobre megaoperação no Rio e reforça combate às facções

A nova reunião está marcada para as 9h desta terça-feira
Play

Simões Filho: suspeito de matar motorista é preso no HGE

A nova reunião está marcada para as 9h desta terça-feira
Play

Vídeo: segundo suspeito por mortes de amigas em Simões Filho é preso

A nova reunião está marcada para as 9h desta terça-feira
Play

Taxa de R$ 700 para ir à praia? Turistas denunciam cobrança no Conde

x