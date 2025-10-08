ECONOMIA
Vai ter horário de verão em 2025? Governo Federal dá resposta
Medida tem por objetivo reduzir o consumo de energia elétrica
Por Bernardo Rego
Um comunicado divulgado nesta sexta-feira, 10, pelo Ministério de Minas e Energias informa que o Brasil não vai adotar o Horário de Verão em 2025.
Medida que está suspensa desde 2019 tinha como principal objetivo reduzir o consumo de energia elétrica a partir do melhor aproveitamento da luz natural com o adiantamento dos relógios em uma hora.
Ainda segundo o Ministério, em 2019 ficou evidenciado que o Horário de Verão deixou de atender as expectativas desejadas por conta da mudança nos hábitos de consumo da população e da intensificação do uso de equipamentos de refrigeração durante a tarde.
"Assim, a máxima de energia havia deixado de ocorrer no período noturno, passando a se concentrar por volta das 15h, o que comprometia a efetividade da política", disse o Ministério.
O Ministério de Minas e Energias disse ainda que o setor elétrico continua passando por mudanças significativas, especialmente em função da transição energética e das mudanças climáticas.
Por isso, a adoção do Horário de Verão vai continuar sendo avaliado periodicamente com vistas a garantir a segurança e a confiabilidade do suprimento eletroenergético no país.
Sobre o horário de verão
O horário de verão costumava ser implementado entre outubro/novembro e fevereiro/março de cada ano. A medida foi adotada no Brasil por mais de três décadas, mas deixou de existir em 2019, no início da gestão de Jair Bolsonaro.
O governo esclarece que a medida costuma ter pouco impacto nas regiões Norte e Nordeste, sendo mais aplicável nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil, o que diminui as chances de que Salvador seja afetada.
