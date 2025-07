Horário de verão: volta pode ser considerada "imprescindível" pelo ONS

Horário de verão - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) apresentou nesta terça-feira, 8, os resultados do Plano da Operação Energética para os próximos cinco anos, e avaliou a volta do Horário de Verão como "imprescindível" para uma alternativa ao agravamento do déficit de potência de energia elétrica.

Segundo o diretor de Planejamento do ONS, Alexandre Zucarato, é possível que este ano seja recomendado ao governo o uso do Horário de Verão para obter pelo menos mais 2 gigawatts (GW) de reforço no Sistema Interligado Nacional (SIN). A decisão precisa ser tomada em agosto, já que a medida requer três meses de antecedência para ser implantada.

“O PEN olha se a quantidade de geração disponível, no sentido amplo, se os recursos que temos atendem o consumo do Brasil. O PEN 2025-2029 confirmou o diagnóstico do ano passado e mostrou agravamento do déficit de potência”, disse Zucarato. “Eventualmente, podemos recomendar horário de verão como imprescindível”.

Ele também ressaltou que, como neste ano não houve realização de leilão, apesar da recomendação vigente desde 2021 para que os certames fossem anuais, além das medidas já adotadas, como a antecipação da entrada em operação de projetos do Leilão de Reserva de Capacidade (LRCAP) de 2021 e o maior acionamento de usinas térmicas, o ONS poderá recorrer à importação de até 2,5 GW de energia de países vizinhos.



“O que a gente observa, e isso é um repeteco das conclusões que nós chegamos já desde o PEN de 2021, é que a gente está observando que o sistema está sobreofertado de energia, mas em 2021 a gente enxergava no final do horizonte a violação do critério de potência. Mas, enfim, o futuro chegou. Aquilo que era final do horizonte virou o início do horizonte”, destacou o diretor.

O horário de verão costumava ser implementado entre outubro/novembro e fevereiro/março de cada ano. A medida foi adotada no Brasil por mais de três décadas, mas deixou de existir em 2019, no início da gestão de Jair Bolsonaro.

Salvador não adere a mudança há 13 anos

Salvador não adota o horário de verão desde 2011, após um intervalo de oito anos sem a medida.

Extinto em 2019, o horário de verão visa reduzir o consumo de energia elétrica entre o fim da tarde e o início da noite, aproveitando melhor a luz natural ao adiantar os relógios em uma hora.

O governo esclarece que a medida costuma ter pouco impacto nas regiões Norte e Nordeste, sendo mais aplicável nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil, o que diminui as chances de que Salvador seja afetada.