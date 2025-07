Porteiro de escola é surpreendido por alunos com convite: "Emocionado"

- Foto: Reprodução TV/GLOBO

Um porteiro de 61 anos, Sérgio Santiago, recebeu um convite que o deixou super emocionado: ser o padrinho da turma na cerimônia de formatura. Ele trabalha na Escola Estadual Missionário Mário Way, em Inhoaíba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro e recebeu o convite dos alunos do terceiro ano do ensino médio.

O momento foi registrado em vídeo e rapidamente ganhou as redes sociais, somando mais de 400 mil visualizações. “Eu estava trabalhando normalmente quando um aluno me chamou para ajudar em uma sala. Quando entrei, fui surpreendido pelos estudantes. Fiquei muito emocionado e feliz pelo reconhecimento”, contou Sérgio, ainda surpreso com a repercussão.

A iniciativa dos jovens ganhou elogios de internautas, que destacaram a importância de valorizar quem faz parte do dia a dia escolar e ajuda a tornar a rotina mais acolhedora. O gesto simples transformou o fim do ano letivo em uma celebração ainda mais significativa para toda a comunidade escolar.