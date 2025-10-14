Globo toma atitude radical e derruba novela das 9 nas eleições

Globo vai exibir debates à Presidência no lugar de novela das 9 - Foto: Reprodução/TV Globo

A Globo tomou uma atitude radical e vai derrubar a novela das 9 durante a exibição do debate à Presidência da República, no próximo ano. A informação foi dada durante o Upfront 2026, evento da empresa para o mercado publicitário, na segunda-feira, 14.

Conforme a emissora, o objetivo é o de dar maior visibilidade ao encontro de postulantes ao Palácio do Planalto. Assim como fugir das críticas: em 2022, o debate no primeiro turno terminou às 2h da manhã, o que gerou descontentamento por parte dos espectadores.

A informação sobre a mudança foi dada pelo jornalista César Tralli, que assume em definitivo o posto de âncora do Jornal Nacional em novembro deste ano. Segundo ele, a Globo pretende oferecer mais espaço para a discussão pública entre os candidatos ao Poder Executivo.

A emissora avalia que a mudança pode até elevar a audiência, já que o interesse por política tem crescido no país e o horário nobre garante maior alcance de público.

Globo anuncia novo dia fixo para transmissões do futebol brasileiro

A Rede Globo divulgou novidades importantes para sua programação esportiva a partir de 2026, e uma delas promete marcar um novo momento para o futebol feminino no país.

Durante o evento “Upfront”, realizado na última segunda-feira, 14, no Parque Ibirapuera, em São Paulo, a emissora anunciou que passará a transmitir partidas do Brasileirão Feminino aos sábados.

A novidade foi apresentada no palco pela narradora Renata Silveira, que celebrou o avanço da modalidade e se emocionou ao falar sobre a nova fase do futebol das mulheres, especialmente em um momento em que o Brasil se prepara para sediar a Copa do Mundo Feminina de 2027.

Além dessa mudança, a Globo também confirmou novidades para a cobertura da Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México. Entre os destaques, estão a participação dos pentacampeões mundiais Denílson e Ronaldinho Gaúcho.

