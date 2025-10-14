Karol Conká no BBB 26? Globo convoca ex-participantes e anuncia novidades

Karol Conká no BBB 21 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A cantora Karol Conká, um dos destaques do BBB 21, serviu como porta-voz para anunciar o “recall” e a convocação dos ex-participantes do reality show. O anúncio foi feito durante o Upfront Globo 2026, um evento que aconteceu em São Paulo na segunda-feira, 13, onde a emissora divulgou seus projetos e estratégias.

“Atenção, a Rede Globo convoca todos os ex-BBBs para o recall de participantes”, começou a artista. “BBB 26, você entra um ex-BBB e sai um ex-ex BBB”, seguiu. Na convocação, ela chamou os brothers que foram “plantas”, barraqueiros, cancelados, entre outros.

Tudo sobre Televisão em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Outras novidades do BBB 26

Na ocasião, o apresentador Tadeu Schmidt anunciou em primeira mão alguns spoilersda nova temporada do reality. Foi confirmada a criação de um terceiro grupo de participantes.

Além dos já tradicionais Pipoca e Camarote, haverá a categoria Veteranos, composta por ex-BBBs que se destacaram em temporadas anteriores. A ideia é misturá-los com os novatos, adicionando estratégia e nostalgia ao jogo.

O início do programa também será diferente, com cinco Casas de Vidro simultâneas, espalhadas por cada região do Brasil. O público votará e definirá quem desses participantes entrará na casa principal.

Outra novidade é que a casa terá três big fones e caberá ao público decidir qual deles tocará e qual a mensagem que será transmitida aos brothers.

Em tempo real, o público também poderá substituir qualquer participante. A vaga será de um reserva confinado em um “laboratório”. Lá, este grupo precisará provar seu valor ao público para ganhar a chance de entrar no jogo principal.

O que é o Upfront Globo?

É o evento em que a Globo apresenta, em primeira mão, os principais lançamentos da programação, soluções comerciais inovadoras e formatos multiplataforma que vão movimentar o próximo ano. Durante o evento, foram divulgados novidades de atrações que a Globo está planejando para 2026.