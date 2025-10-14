Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VEM AÍ?

Karol Conká no BBB 26? Globo convoca ex-participantes e anuncia novidades

Globo anunciou mudanças que vão acontecer na edição de 2026 do programa

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

14/10/2025 - 9:46 h
Karol Conká no BBB 21
Karol Conká no BBB 21 -

A cantora Karol Conká, um dos destaques do BBB 21, serviu como porta-voz para anunciar o “recall” e a convocação dos ex-participantes do reality show. O anúncio foi feito durante o Upfront Globo 2026, um evento que aconteceu em São Paulo na segunda-feira, 13, onde a emissora divulgou seus projetos e estratégias.

“Atenção, a Rede Globo convoca todos os ex-BBBs para o recall de participantes”, começou a artista. “BBB 26, você entra um ex-BBB e sai um ex-ex BBB”, seguiu. Na convocação, ela chamou os brothers que foram “plantas”, barraqueiros, cancelados, entre outros.

Tudo sobre Televisão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por TV Globo (@tvglobo)

Leia Também:

Ex-BBB lança perfume para o público gay: “Para atrair o seu passivo”
BBB vs A Fazenda: Davi Brito enfrenta Sacha Bali em luta de boxe
Toni Garrido é detonado por ex-BBB após mudar letra de música

Outras novidades do BBB 26

Na ocasião, o apresentador Tadeu Schmidt anunciou em primeira mão alguns spoilersda nova temporada do reality. Foi confirmada a criação de um terceiro grupo de participantes.

Além dos já tradicionais Pipoca e Camarote, haverá a categoria Veteranos, composta por ex-BBBs que se destacaram em temporadas anteriores. A ideia é misturá-los com os novatos, adicionando estratégia e nostalgia ao jogo.

O início do programa também será diferente, com cinco Casas de Vidro simultâneas, espalhadas por cada região do Brasil. O público votará e definirá quem desses participantes entrará na casa principal.

Outra novidade é que a casa terá três big fones e caberá ao público decidir qual deles tocará e qual a mensagem que será transmitida aos brothers.

Em tempo real, o público também poderá substituir qualquer participante. A vaga será de um reserva confinado em um “laboratório”. Lá, este grupo precisará provar seu valor ao público para ganhar a chance de entrar no jogo principal.

O que é o Upfront Globo?

É o evento em que a Globo apresenta, em primeira mão, os principais lançamentos da programação, soluções comerciais inovadoras e formatos multiplataforma que vão movimentar o próximo ano. Durante o evento, foram divulgados novidades de atrações que a Globo está planejando para 2026.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

bbb 26 Big Brother Brasil

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Karol Conká no BBB 21
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

Karol Conká no BBB 21
Play

Sinal da Record é invadido e mensagem misteriosa é exibida ao vivo

Karol Conká no BBB 21
Play

"Agressão gratuita", diz repórter vítima de ataque durante ao vivo em Salvador

Karol Conká no BBB 21
Play

VÍDEO: Ana Maria Braga dança pagode baiano ao vivo no Mais Você

x