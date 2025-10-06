Toni Garrido é detonado por ex-BBB após mudar letra de música

O cantor recebeu duras críticas na web - Foto: Reprodução | TV Globo

Toni Garrido deu o que falar ao mudar a letra da canção “Girassol” durante sua participação no programa Altas Horas, da TV Globo, neste sábado, 4. Vocalista do Cidade Negra, o cantor alterou o trecho que falava sobre um menino e citou uma menina no lugar.

“Já que pra ser homem tem que ter / a grandeza de um menino, de um menino”, dizia o trecho original, que foi substituído por: “Já que pra ser homem tem que ter / a grandeza de uma menina, de uma mulher”.

Durante a atração, o artista explicou que a mudança foi feita para dar um novo sentido ao hit, que era “hétero machista top, horrível”. Entretanto, a justificativa não agradou muito os fãs da banda e os internautas, que proferiram críticas nas redes sociais.

Um dos que proferiram críticas contra o famoso foi o ex-BBB Adrilles Jorge, que publicou um vídeo em seu perfil do Instagram alegando que a atitude do vocalista foi uma “burrice”.

“Até que ponto vai o instinto de agradar os pseudo progressistas da cultura woke. Veja o que o cantor Toni Garrido fez: ele trocou a letra de sua canção de ‘grandeza de um menino’ para ‘grandeza de uma mulher, uma menina’, só pra agradar as feministas globais, tirando o contexto da grandeza de sua música”, disse ele.

“Não importa a questão do gênero, quando se fala o homem, ele está falando da humanidade, tá falando da criança, dos dois sexos, de todo mundo. Isso que ele tá fazendo, dizendo que é uma coisa machista, contra as mulheres, é uma burrice”, completou.

Por fim, o rapaz alegou que a decisão é idiota. “Tudo bem, você teve mesmo séculos de opressão machista, mas eventualmente você transformar tudo hoje em questão de opressão (…) Isso é criar uma divisão entre homens e mulher que é totalmente idiota”, concluiu.

Pronunciamento de Toni

Ciente da repercussão em torno do caso, Toni se pronunciou sobre o assunto nas redes sociais. “Gente, que curioso a polarização das palavras. De uma coisa tão simples e que dentro de tantas coisas incríveis, a gente vê uma discussão enorme por causa da semântica, do entendimento dessas palavras”, disparou.

“As pessoas podem cantar como elas quiserem, elas conhecem a música de um jeito. Quem sou eu pra dizer se você pode cantar ou não pode cantar do jeito que você quiser”, reforçou o cantor.

Em seu desabafo, o artista explicou que sua intenção foi homenagear as mulheres. “No meu entendimento, na minha brincadeira amorosa eu queria homenagear as mulheres. Todo grande homem tem a grandeza de um pai e de uma mãe. E de um menino também, poeticamente falando. Eu queria muito dizer que todo grande homem, tem por trás dele, ou a frente dele, ou junto dele uma grande mulher”, afirmou.