Seu Jorge faz show-baile com amigos baianos na Arena A TARDE

Seu Jorge vai se apresentar na Arena A TARDE - Foto: Divulgação

Atração amada pelo grande público brasileiro, o fluminense Seu Jorge chega à Arena A TARDE embalado por uma parceria bem especial com os amigos baianos Magary Lord e Peu Meurray. Junto com os parceiros, ele concebeu o novo álbum da carreira, 'Baile à la Baiana', que deu origem ao show homônimo, que poderá ser conferido pelos fãs de Salvador no próximo dia 18.

“O Baile à la Baiana nasceu de uma vontade de celebrar a Bahia e sua energia única, e Salvador é o lugar ideal para isso. Na Arena A TARDE, vamos trazer algumas surpresas e canções do novo álbum, como Gente Boa se Atrai e Sábado à Noite, que têm ganhado uma força ainda maior no palco. Claro que não vão faltar também alguns dos meus maiores sucessos, como Carolina, Mina do Condomínio e outras que fazem parte da memória afetiva do público e que sempre pedem passagem no show”, adianta Seu Jorge.

‘Liga’ especial

Ele exalta a amizade com a dupla de artistas baianos, segundo ele responsável por dar uma “liga” toda especial ao resultado musical:

“Magary e Peu são irmãos que a música me deu. Essa parceria é, antes de tudo, uma troca de vida e de cultura. Estar com eles, hoje, é reafirmar que a música se fortalece quando a gente volta às raízes e compartilha com pessoas que têm verdade no que fazem. O Baile à la Baiana é justamente o reflexo dessa irmandade e dessa caminhada em conjunto”.

O artista ressalta a alegria de estar retornando à capital baiana – ele que recebeu este ano o título de Cidadão Soteropolitano na Câmara Municipal.

“Quero dizer ao público de Salvador que estou muito feliz em voltar a essa cidade que me acolhe desde sempre. Preparem-se para uma grande festa, um verdadeiro baile, com muita energia, música e celebração da vida. Vai ser uma noite especial, e espero todos vocês lá, de coração aberto, porque vai ser inesquecível”, promete Seu Jorge, que também destaca estar presente na festa do Grupo A TARDE.

“Para mim é uma grande honra estar participando do aniversário de um grupo de comunicação com o tamanho e a história de A TARDE”, conclui o artista.

Programação tem produção esmerada

Com quase duas décadas de atuação e um portfólio que reúne alguns dos maiores nomes da música brasileira, como Djavan, Caetano Veloso, Marina Lima, Maria Rita, Ana Carolina, Titãs e Kid Abelha, a Íris Produções, parceira do Grupo A TARDE na programação do dia 18, consolidou-se como uma das mais importantes empresas do setor no Nordeste.

À frente da produtora está Irá Carvalho, uma das profissionais mais respeitadas do show business baiano, com 40 anos de experiência.

Para ela, a parceria com a Arena A TARDE chega em um momento oportuno: “Salvador é a cidade da música, temos um público que prestigia e gosta de ir a shows, mas contamos com poucas opções de espaços. O fato de termos agora a Arena me deixa muito feliz, porque é inadmissível uma cidade com três milhões de habitantes ter tão poucas alternativas para grandes apresentações. Desde o início torci para que o projeto desse certo e apostei na possibilidade de realizar esse show em parceria com o Grupo A TARDE, justamente para fortalecer o espaço, acreditar e fazer acontecer”.

Shock

A trajetória de Irá Carvalho começou em 1984, quando cofundou a Shock Produções, empresa pioneira em trazer artistas nacionais e internacionais ao Norte e Nordeste. Desde 2005, ela comanda a Íris Produções, ampliando a atuação no showbiz, diversificando a equipe – majoritariamente negra – e projetando Salvador como um verdadeiro polo cultural e turístico.