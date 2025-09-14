Menu
IMPERDÍVEL!

Arena A TARDE traz Seu Jorge para show Baile à la Baiana em Salvador

Carioca vai celebrar 113 anos do Grupo A TARDE com espetáculo inesquecível

Bianca Carneiro

Por Bianca Carneiro

14/09/2025 - 7:00 h
Show de Seu Jorge promete energia e alegria do início ao fim na Arena A TARDE
Um dos maiores nomes da música brasileira, Seu Jorge retorna a Salvador no dia 18 de outubro (sábado) para apresentar o show Baile à la Baiana, na recém-inaugurada Arena A TARDE. O espetáculo promete uma noite de encontros, dança e brasilidade em um dos espaços de destaque da nova cena cultural da cidade.

Além dos grandes clássicos que marcaram sua trajetória, o show traz para o palco as canções do álbum Baile à la Baiana, lançado em 2025, que consolidou um novo momento na carreira do artista. Gravado com a banda Conjuntão Pesadão, que acompanha o cantor há anos, o projeto nasceu em Salvador a partir dos encontros de Seu Jorge com o percussionista Peu Meurray e o cantor Magary Lord.

A apresentação de Baile à la Baiana em Salvador ganha ainda mais força pelo simbolismo da data: celebrar os 113 anos do Grupo A TARDE, um dos mais tradicionais e influentes grupos de comunicação do Brasil, em um espaço que já nasce como referência cultural, a Arena A TARDE. Um marco histórico em que música, imprensa e identidade cultural se entrelaçam para oferecer ao público uma experiência inesquecível.

Baile à la Baiana: encontro de influências

Imagem ilustrativa da imagem Arena A TARDE traz Seu Jorge para show Baile à la Baiana em Salvador
| Foto: Divulgação

Mais do que um registro musical, Baile à la Baiana é o resultado de amizades, trocas artísticas e celebrações que atravessaram décadas. Essa energia agora chega ao palco da Arena A TARDE em um show pensado para colocar o público para dançar do início ao fim.

Esse disco é sobre união. A música carioca e a baiana se encontram de forma natural, porque ambas têm raízes na música preta e no desejo de transmitir alegria e força
Seu Jorge - sobre Baile à la Baiana

O trabalho é um mosaico de influências que une a potência da música negra carioca, como funk, soul e referências de ícones como Banda Black Rio, Banda do Zé Pretinho e Vitória Régia, aos ritmos contagiantes da Bahia, como a chula, o semba, o Black Samba e a Black Music.

Arena A TARDE reúne 8 mil pessoas e se firma como novo espaço cultural
Filho de Edson Gomes elogia Arena A TARDE: “Importante para a cidade”
2ª edição? Público pede mais um Festival A TARDE FM e sugere atrações

Um artista sem fronteiras

Em 2025, Seu Jorge recebeu o título de Cidadão de Salvador, reconhecimento que reforça sua forte ligação com a Bahia. Com mais de três décadas de carreira, o artista transcende fronteiras.

Reconhecido mundialmente, já levou sua música a palcos emblemáticos como o Royal Albert Hall e o Madison Square Garden, venceu Grammys, conquistou a crítica internacional e marcou presença no cinema com atuações memoráveis em Cidade de Deus, A Vida Marinha com Steve Zissou e Marighella. Entre álbuns antológicos, parcerias de peso e trilhas sonoras que ecoam pelo mundo, consolidou-se como um dos maiores embaixadores da cultura brasileira.

Será uma noite em que a Bahia e o Rio de Janeiro se encontram no palco, celebrando a força da música preta, o poder da cultura e a alegria do povo brasileiro.

Serviços

SEU JORGE – Baile à la Baiana

Quando: 18 outubro (sábado)

Onde: Arena A TARDE

Abertura dos portões: 16h

Valores 1º LOTE

Arena: R$ 200 (inteira); R$ 100 (meia); R$ 150 (solidário+2k alimento)

Camarote: R$ 300 (inteira); R$ 150 (meia); R$ 200 (solidário+2k alimento)

Vendas on line: Meu Bilhete clicando aqui

Ponto de Venda: Balcão Ingressos Bahia (shopping Barra), sem adição de taxa de serviço.

Classificação: 16 anos

Informações pelo Whatsapp: (71) 98441-8262

Realização: Grupo A TARDE e Íris Produções

