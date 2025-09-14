Arena A TARDE traz Seu Jorge para show Baile à la Baiana em Salvador

Show de Seu Jorge promete energia e alegria do início ao fim na Arena A TARDE - Foto: Divulgação

Um dos maiores nomes da música brasileira, Seu Jorge retorna a Salvador no dia 18 de outubro (sábado) para apresentar o show Baile à la Baiana, na recém-inaugurada Arena A TARDE. O espetáculo promete uma noite de encontros, dança e brasilidade em um dos espaços de destaque da nova cena cultural da cidade.

Além dos grandes clássicos que marcaram sua trajetória, o show traz para o palco as canções do álbum Baile à la Baiana, lançado em 2025, que consolidou um novo momento na carreira do artista. Gravado com a banda Conjuntão Pesadão, que acompanha o cantor há anos, o projeto nasceu em Salvador a partir dos encontros de Seu Jorge com o percussionista Peu Meurray e o cantor Magary Lord.

A apresentação de Baile à la Baiana em Salvador ganha ainda mais força pelo simbolismo da data: celebrar os 113 anos do Grupo A TARDE, um dos mais tradicionais e influentes grupos de comunicação do Brasil, em um espaço que já nasce como referência cultural, a Arena A TARDE. Um marco histórico em que música, imprensa e identidade cultural se entrelaçam para oferecer ao público uma experiência inesquecível.

Baile à la Baiana: encontro de influências

Mais do que um registro musical, Baile à la Baiana é o resultado de amizades, trocas artísticas e celebrações que atravessaram décadas. Essa energia agora chega ao palco da Arena A TARDE em um show pensado para colocar o público para dançar do início ao fim.

Esse disco é sobre união. A música carioca e a baiana se encontram de forma natural, porque ambas têm raízes na música preta e no desejo de transmitir alegria e força Seu Jorge - sobre Baile à la Baiana

O trabalho é um mosaico de influências que une a potência da música negra carioca, como funk, soul e referências de ícones como Banda Black Rio, Banda do Zé Pretinho e Vitória Régia, aos ritmos contagiantes da Bahia, como a chula, o semba, o Black Samba e a Black Music.

Um artista sem fronteiras

Em 2025, Seu Jorge recebeu o título de Cidadão de Salvador, reconhecimento que reforça sua forte ligação com a Bahia. Com mais de três décadas de carreira, o artista transcende fronteiras.

Reconhecido mundialmente, já levou sua música a palcos emblemáticos como o Royal Albert Hall e o Madison Square Garden, venceu Grammys, conquistou a crítica internacional e marcou presença no cinema com atuações memoráveis em Cidade de Deus, A Vida Marinha com Steve Zissou e Marighella. Entre álbuns antológicos, parcerias de peso e trilhas sonoras que ecoam pelo mundo, consolidou-se como um dos maiores embaixadores da cultura brasileira.

Será uma noite em que a Bahia e o Rio de Janeiro se encontram no palco, celebrando a força da música preta, o poder da cultura e a alegria do povo brasileiro.