Seu Jorge se torna cidadão de Salvador: “Me sinto muito realizado”

Seu Jorge recebeu o Título de Cidadão de Salvador - Foto: Edvaldo Sales | Ag. A TARDE

Natural de Belford Roxo, no Rio de Janeiro, o cantor, compositor e ator, Jorge Mário da Silva, conhecido como Seu Jorge, recebeu o Título de Cidadão de Salvador nesta sexta-feira, 25, após iniciativa da vereadora Cris Correia (PSDB). Em uma sessão tomada por emoção na Câmara Municipal de Salvador (CMS), o artista chorou diversas vezes ao longo da homenagem.

O artista disse ter adotado o bairro do Engenho Velho da Federação não apenas pela relação artística, mas também espiritual. E foi ao som dos atabaques dos alabês do Terreiro do Cobre, liderado por mãe Vanísia de Ayrá no bairro, que ele foi consagrado como Cidadão de Salvador.

“De alguma forma eu persegui isso durante a minha vida. Eu já me sentia parte daqui, sempre fui muito bem recebido, não só pelo público, mas por esses amigos que eu fiz ao longo desses anos. Mas receber essa homenagem da Câmara, me tornar cidadão [é especial]”, disse Seu Jorge ao Portal A TARDE.

Seu Jorge destacou que “Salvador é a cidade mais preta do país”. “É a pequena África. É tão difícil encontrar lugares assim, onde se acha semelhantes, a maior parte do povo é parecido com você. Esse momento eu nunca mais vou esquecer. É um momento muito maravilhoso na minha vida”, completou.

Tudo que eu fiz não era para isso, mas deu nisso. Eu me sinto muito realizado. Seu Jorge - Cantor e ator

Seu Jorge recebeu o Título de Cidadão de Salvador | Foto: Edvaldo Sales | Ag. A TARDE

Cris Correia ressaltou que Seu Jorge “é um merecedor”. “Esse título é, sobretudo, uma justiça social histórica. Um homem como o Seu Jorge que canta para o mundo inteiro a cultura afro. Um homem preto que muitas vezes vem para essa terra se banhar do nosso caldeirão cultural e, sobretudo, da nossa ancestralidade”, celebrou.

Na ocasião, ela citou o projeto mais recente de Seu Jorge: o álbum Baile à la Baiana, que conta com 11 faixas que combinam elementos da música carioca e baiana. A inspiração para o disco nasceu em Salvador, no Galpão Cheio de Assunto, liderado pelo percussionista Peu Meurray, amigo e parceiro de longa data de Seu Jorge. Foi lá também que o artista conheceu Magary Lord, outro nome central na concepção do álbum.

“Nos últimos tempos, Seu Jorge mergulhou na nossa musicalidade e fez esse projeto lindo que é o Baile à la Baiana. Quem vai a esse baile sente e vê ali nosso samba reggae, nossa levada do axé music e o samba de roda. E isso é a Bahia, a gente está na terra da música”, complementou:

Eu acho que é justíssimo que Seu Jorge receba essa homenagem e se torne oficialmente um cidadão soteropolitano. Cris Correia - vereadora

O vereador Cláudio Tinoco (União Brasil) parabenizou a homenagem e destacou: “Que sirva de referência para todas as outras iniciativas que, porventura, possam ainda vir pela frente, pois temos que enaltecer a presença de um artista que traz na música muitos elementos que colocam Salvador e a Bahia como referência para todo mundo”.

Homenagem para Preta Gil

Na ocasião, Claudio Tinoco pediu um minuto de silêncio pela cantora Preta Gil, que morreu no último domingo, 20, aos 50 anos, em Nova York, após um longo tratamento contra um câncer no intestino. O corpo da cantora está sendo velado nesta sexta-feira, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

Também compuseram a mesa da sessão solene o cantor, compositor e instrumentista, Magary Lord; o cantor e compositor, Pierre Onassis; a yalorixá do Terreiro Olé Axé Obá Logan, Mãe Jacira de Iansã; a promoter Lícia Fábio; o diretor de Turismo de Salvador, Gegê Magalhães; e os advogados Sérgio Nunes e Diego Freitas Ribeiro.