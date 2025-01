"Eu só preciso de um pretexto para estar aqui", diz Seu Jorge sobre Carnaval de Salvador

Seu Jorge comentou o impacto causado por Salvador ser uma cidade majoritariamente negra - Foto: Clara Pessoa | AG. A TARDE

O cantor e compositor Seu Jorge comentou sobre a possibilidade de se apresentar no Carnaval de Salvador. O artista se apresentou na festa baiana algumas vezes, como em 2014, ano em que subiu no trio elétrico ao lado de Asa de Águia.

Apaixonado por Salvador, o Seu Jorge se mostrou animado com a ideia de retornar a cidade de novo. O músico afirmou que só precisa de um motivo para estar na capital baiana. "Eu só preciso de um pretexto para estar aqui", afirmou. "Eu sou aberto para o Carnaval de Salvador. Estive diversas vezes aqui, na maioria para curtir, para me divertir", completou.

Experiente na festa baiana, o carioca relembrou algumas vezes que se apresentou durante o período de Carnaval. "Já estive aqui em outras situações com Magary Lord, com o trio dele, uma vez com a Ivete", pontuou.

Seu Jorge comentou o impacto causado por Salvador ser uma cidade majoritariamente negra. Mesmo sendo carioca, o artista explicou se sentir parte do lugar. "Eu me identifico com o lugar. Meu povo se expressa aqui em sua maioria. É uma cidade negra. Eu me sinto muito dentro desse lugar, mesmo não tendo sido nascido e criado aqui"