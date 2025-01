Seu Jorge leva baianos à loucura na Concha Acústica

- Foto: Clara Pessoa | Ag. A TARDE

A capital baiana foi iluminada pela voz de Seu Jorge. Na noite desta sexta-feira, 17, o cantor se apresentou na Concha Acústica de Salvador. O show foi produzido como uma forma de comemorar os 18 anos da revista Rolling Stone Brasil. Ao lado do carioca, o músico baiano Magary Lord marcou presença na percussão.

O repertório contou com clássicos da carreira de Seu Jorge, como "Amiga da Minha Mulher", "Burguesinha" e "Alma de Guerreiro". Cultivando uma relação de décadas com Salvador, Seu Jorge detalhou como se apaixonou pela cidade. "Eu tinha uma relação de quem vinha tocar, mas [também] de viver a cidade, conviver com as coisas daqui. E eu me apaixonei, não tinha como ser diferente. Eu sou louco por esse lugar", contou em entrevista exclusiva ao MASSA!.

Seu Jorge admitiu que, para ele, o Rio de Janeiro tem o que aprender com Salvador sobre projeção internacional. O músico ressaltou o papel da capital baiana para a divulgação da cultura negra. "A gente vê o mundo todo em Salvador, a Europa inteira em Salvador, a Ásia inteira em Salvador. Acho que aqui é a capital mundial da afrocultura", afirmou.

Parceiro de longa data de Seu Jorge, o baiano Magary Lord ficou responsável pela percussão. Magary descreveu o sentimento de dividir palco com o carioca. "É uma mistura de sentimentos, de amizade com troca de experiências. Seu Jorge é um icone não só da música, mas do cinema também"

O baiano também enfatizou a reação diferenciada do público na Concha. "A galera fica meio de cara no show. A galera não sabe se dança, se ouve a voz do cara. É muito movimento, então acho que a galera curtiu demais", pontuou.