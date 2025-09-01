Filho de Edson Gomes elogia Arena A TARDE: “Importante para a cidade”

Cantor elogiou a qualidade do evento - Foto: Agência A Tarde| Raphael Muller

No segundo dia do Festival A TARDE FM, que rolou noite de domingo, 31,em Salvador, quem também subiu ao palco da Arena A TARDE foi Jeremias Gomes, filho e backing vocal de Edson Gomes. Ao Grupo A Tarde, o cantor elogiou a qualidade da programação e a importância do novo equipamento para a cena cultural da cidade.

"É algo muito importante para a cidade de Salvador, que tem dificuldade de espaços. Então, ter esse evento como o primeiro, com um line-up bem bacana, com bandas relevantes e trabalhos consistentes, e poder fazer parte disso com Edson Gomes e a Banda Cão de Raça, presenciar esse acontecimento na capital é algo realmente significativo", afirmou Jeremias Gomes.

A filha de Edson Gomes, Raquel Gomes, enalteceu o reggae e a Arena TARDE, local onde o seu pai fez um show histórico no encerramento do Festival A TARDE FM. Em conversa com o Grupo A TARDE, a caçula de Edson disse que é "surpreendente ver não só o pessoal da Bahia, mas do Brasil inteiro abraçando o reggae".

"O reggae resistência mesmo, continua resistindo, independente de tudo, e é incrível porque é a música realmente que fala sobre o povo, a fome, geralmente o aperto que a população mais carente passa. Ver essa música em alta é simplesmente maravilhoso", disse a jovem.

