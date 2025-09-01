BR apresenta espetáculo "Shrek" com pacientes para reabilitação

Recursos arrecadados serão destinados às ações assistenciais da Fundação José Silveira - Foto: Divulgação

Referê ncia em reabilitação na Bahia, o Instituto Bahiano de Reabilitação (IBR), unidade da Fundação José Silveira, leva ao palco o espetáculo “Shrek: O Mundo Encantado”, nos dias 23 e 25 de setembro, às 19h, no Teatro Faresi, em Ondina (antigo ISBA).

Formado por pacientes e orientado por uma equipe multiprofissional, o Grupo Terapêutico de Teatro do IBR alia arte e reabilitação em uma proposta inclusiva, lúdica e terapêutica, há sete anos.

A iniciativa fortalece vínculos, autoestima e autonomia, ao mesmo tempo em que estimula habilidades físicas e motoras por meio da comunicação, percepção, socialização, criatividade e autoconfiança, ampliando as conquistas individuais de cada participante.

Diversão com propósito solidário

A montagem promete emocionar e divertir o público com uma adaptação da história do ogro mais carismático dos contos de fadas. Os ingressos já podem ser adquiridos no IBR (Avenida Oceânica, nº 2947, Ondina), com valores de R$50,00 (público geral) e R$40,00 (pacientes do IBR e crianças de até 7 anos).

Os recursos arrecadados serão destinados às ações assistenciais de saúde da Fundação José Silveira, reforçando o compromisso da Instituição com a saúde, a inclusão e o cuidado humanizado.