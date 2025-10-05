Jau se une a Seu Jorge para agitar Arena A TARDE nos 113 anos do Jornal

Arena A TARDE receberá, no próximo dia 18, um dos encontros musicais mais especiais do ano - Foto: Divulgação

A Arena A TARDE receberá, no próximo dia 18, um dos encontros musicais mais especiais do ano. O palco do mais novo e moderno espaço de shows da capital baiana receberá Seu Jorge, que traz a Salvador o Baile à la Baiana, criado em parceria com Magary Lord e Peu Meurray, em um espetáculo que celebra a força da música preta e as conexões Rio-Bahia. Na mesma noite, Jau promete agitar o público com sucessos de sua trajetória.

A jornada musical marcará os 113 anos de A TARDE, celebrados em grande estilo, com uma programação dedicada à música preta, à identidade e à força cultural da Bahia. Com mais de 30 anos de carreira, Jauperi Lázaro, ou simplesmente Jau, iniciou a trajetória artística aos 17 anos, no bloco afro Olodum, onde se firmou como cantor e compositor de clássicos que ecoaram pelo mundo, a exemplo de Canto ao Pescador e Jeito Faceiro.

Como integrante do grupo, percorreu diversos países, participou de festivais internacionais de prestígio, como Montreux e Womad, e dividiu o palco com artistas como Tracy Chapman e Joan Baez, além de ter participado do histórico show do Olodum no Central Park, em Nova York, com o superastro Paul Simon.

Mais tarde, fundou grupos como Afrodisíaco e Vixe Mainha, emplacando sucessos que marcaram época, entre eles Já É, Café com Pão, Com Carinho e Sandália de Couro.

No cinema, gravou ao lado de Caetano Veloso a música-tema do filme Ó Pai Ó (2008), ampliando ainda mais a presença no cenário cultural.

Na carreira solo, consolidou-se como um dos artistas mais criativos e originais de sua geração. Álbuns como Aplausos para o Sol (2011), Lázaro (2015) e Jau Natural (2017) ampliaram sua sonoridade, sempre marcada por lirismo, ancestralidade e brasilidade. Em 2023, lançou o registro Jau Ao Vivo e a canção O Amor Não É Digital, uma parceria com Breno Casagrande.

Reconhecido pela voz marcante e pela presença de elementos afro-brasileiros no trabalho, Jau é autor de canções gravadas por destaques da música baiana, como Netinho (Estrela Primeira), Cláudia Leitte (A Camisa e o Botão) e Daniela Mercury (Topo do Mundo).

Apaixonado pelo universo do vinho, Jau apresentará o Wine Lovers, projeto cultural com o qual o artista vem – literalmente – brindando o público. O conceito visa proporcionar ao público uma vivência que une degustações de vinhos cuidadosamente selecionadas.

Na Arena A TARDE, a proposta ganha ainda mais força, ampliando o conceito de que música e vinho podem caminhar juntos como símbolos de celebração e encontro. A experiência terá lugar no camarote Wine Lovers, espaço exclusivo idealizado e organizado pela Diva Produções.