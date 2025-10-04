Álbum Caju, da cantora Liniker, some do Spotify e fãs se revoltam

Liniker já se pronunciou sobre o assunto - Foto: Divulgação

A cantora Liniker está enfrentando uma situação delicada com o Spotify. O álbum mais recente da artista, ‘Caju’, lançado em 2024, desapareceu do catálogo e deixou fãs revoltados.

A ausência do disco na plataforma foi notada neste sábado, 4, e rapidamente virou assunto nas redes sociais. Horas depois, a obra reapareceu, mas as músicas não estavam sendo reproduzidas e aparece a seguinte informação: “O Spotify não consegue tocar isso no momento. Se você tiver o arquivo no computador, pode fazer a importação”.

Veja algumas reações:

Através das redes sociais, Liniker se pronunciou sobre o assunto. “Fomos pegos de surpresa assim como vocês, mas nossa equipe está em contato com a plataforma e com a distribuidora digital (Altafonte) para regularizar a situação o quanto antes”, diz o comunicado.

Leia o pronunciamento completo:

Apesar do sumiço, ‘Caju’ segue disponível normalmente em outros serviços, como Deezer, Apple Music e YouTube. Apenas a faixa TUDO continua acessível para os usuários do Spotify.

O disco é um dos destaques da temporada e concorre a prêmios importantes, incluindo Álbum do Ano, Gravação do Ano e Canção do Ano no Grammy Latino.

O Spotify Brasil não pronunciou sobre o motivo da indisponibilidade até o momento da publicação desta matéria.