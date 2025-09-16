Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CHAPADA DIAMANTINA

De graça! Liniker, Edson Gomes, Maria Gadú e Jorge Vercillo agitam festival na Bahia

Shows prometem movimentar a cidade e encantar turistas em grande encontro entre música e natureza

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

16/09/2025 - 14:00 h | Atualizada em 16/09/2025 - 14:32
Programação reunirá artistas consagrados e talentos locais
Programação reunirá artistas consagrados e talentos locais -

Entre 2 e 4 de outubro, Lençóis, na Chapada Diamantina, se transforma em palco de um grande encontro entre música e natureza. O Festival de Lençóis 2025 surge como um abraço cultural em plena primavera, promovendo conscientização ambiental e valorização da arte local e nacional.

“O Festival de Lençóis é sempre uma alegria imensa para todos nós. Este ano, a expectativa é das melhores possíveis. A programação foi muito bem recebida pelo público, que reagiu com muito carinho", afirma Vanessa Senna, prefeita de Lençóis.

Tudo sobre Música em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Após 15 anos, Edcity volta ao Fantasmão: “É indescritível”
Festival da Primavera leva música e festa à orla de Salvador
Cantora baiana lança clipe internacional com participação de maestro

"É um evento muito especial para a cidade no quesito cultural e econômico, movimentando a economia da cidade e gerando renda para a população. Nós estamos preparando a cidade para receber cada visitante de casa linda, pronta e acolhedora”, completou.

O evento tem como pilares a cultura, a sustentabilidade e o fortalecimento da cidadania por meio das artes, do ecoturismo e do turismo cultural. A expectativa é de mais de 10 mil pessoas por noite, reforçando o impacto econômico e social na cidade.

A programação reunirá artistas consagrados e talentos locais: Liniker, Edson Gomes, Banda Oliveira convida Maria Gadú e Jorge Vercillo, Ópera B, Carneirinho, Thathi, Amy ReggaeHouse e Samantha Tosto. Entre os destaques regionais estão a Phylarmônica Lyra Popular de Lençóis, Zion, Família Grãos de Luz e Griô, e Rivô Trio e Outras Substâncias.

O festival também incentiva o turismo responsável, orientando visitantes a não jogar lixo, não alimentar animais silvestres e não fazer fogueiras. Desde a primeira edição, os organizadores destacam a importância da preservação da fauna, flora e recursos naturais da Chapada Diamantina.

Programação completa

Dia 02/10 (quinta-feira)

  • Phylarmônica Lyra Popular de Lençóis
  • Samantha Tosto interpreta bossa nova e samba
  • Edson Gomes
  • Rivô Trio e Outras Substâncias

Dia 03/10 (sexta-feira)

  • Família Grão de Luz e Griô
  • Thathi
  • Banda Oliveira convida Maria Gadú e Jorge Vercillo
  • Carneirinho

Dia 04/10 (sábado)

  • Ópera B
  • Clariana canta Amy Reggaehouse
  • Liniker
  • Zion

Serviços

Festival de Lençóis 2025

Data: 2 a 4 de outubro

Horário: 19h

Local: Praça Horácio de Mattos – Centro

Entrada gratuita

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

chapada diamantina música

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Programação reunirá artistas consagrados e talentos locais
Play

Sandra Sá faz discurso emocionante na Arena A TARDE: “Não precisa batalhar"

Programação reunirá artistas consagrados e talentos locais
Play

Marcelo Sangalo anuncia novo trabalho artístico e Ivete reage

Programação reunirá artistas consagrados e talentos locais
Play

Perdeu o pé? Saiba como está 7Kssio após acidente grave

Programação reunirá artistas consagrados e talentos locais
Play

Circuito Mulheres Negras: quanto a prefeitura pagou as artistas?

x