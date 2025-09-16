CHAPADA DIAMANTINA
De graça! Liniker, Edson Gomes, Maria Gadú e Jorge Vercillo agitam festival na Bahia
Shows prometem movimentar a cidade e encantar turistas em grande encontro entre música e natureza
Por Beatriz Santos
Entre 2 e 4 de outubro, Lençóis, na Chapada Diamantina, se transforma em palco de um grande encontro entre música e natureza. O Festival de Lençóis 2025 surge como um abraço cultural em plena primavera, promovendo conscientização ambiental e valorização da arte local e nacional.
“O Festival de Lençóis é sempre uma alegria imensa para todos nós. Este ano, a expectativa é das melhores possíveis. A programação foi muito bem recebida pelo público, que reagiu com muito carinho", afirma Vanessa Senna, prefeita de Lençóis.
"É um evento muito especial para a cidade no quesito cultural e econômico, movimentando a economia da cidade e gerando renda para a população. Nós estamos preparando a cidade para receber cada visitante de casa linda, pronta e acolhedora”, completou.
O evento tem como pilares a cultura, a sustentabilidade e o fortalecimento da cidadania por meio das artes, do ecoturismo e do turismo cultural. A expectativa é de mais de 10 mil pessoas por noite, reforçando o impacto econômico e social na cidade.
A programação reunirá artistas consagrados e talentos locais: Liniker, Edson Gomes, Banda Oliveira convida Maria Gadú e Jorge Vercillo, Ópera B, Carneirinho, Thathi, Amy ReggaeHouse e Samantha Tosto. Entre os destaques regionais estão a Phylarmônica Lyra Popular de Lençóis, Zion, Família Grãos de Luz e Griô, e Rivô Trio e Outras Substâncias.
O festival também incentiva o turismo responsável, orientando visitantes a não jogar lixo, não alimentar animais silvestres e não fazer fogueiras. Desde a primeira edição, os organizadores destacam a importância da preservação da fauna, flora e recursos naturais da Chapada Diamantina.
Programação completa
Dia 02/10 (quinta-feira)
- Phylarmônica Lyra Popular de Lençóis
- Samantha Tosto interpreta bossa nova e samba
- Edson Gomes
- Rivô Trio e Outras Substâncias
Dia 03/10 (sexta-feira)
- Família Grão de Luz e Griô
- Thathi
- Banda Oliveira convida Maria Gadú e Jorge Vercillo
- Carneirinho
Dia 04/10 (sábado)
- Ópera B
- Clariana canta Amy Reggaehouse
- Liniker
- Zion
Serviços
Festival de Lençóis 2025
Data: 2 a 4 de outubro
Horário: 19h
Local: Praça Horácio de Mattos – Centro
Entrada gratuita
