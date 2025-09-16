Menu
MÚSICA BAIANA

Após 15 anos, Edcity volta ao Fantasmão: “É indescritível”

Banda inicia turnê comemorativa em Salvador com show gratuito

Beatriz Santos e Luiz Almeida

Por Beatriz Santos e Luiz Almeida

16/09/2025 - 13:21 h | Atualizada em 16/09/2025 - 13:48
Ele voltou! Um dos maiores nomes do pagodão baiano, Edcity anunciou o retorno à icônica banda Fantasmão após 15 anos. O grupo vai celebrar os seus 20 anos com um show gratuito no dia 21 de setembro, às 17h, na Cruz Caída, marcando o início da turnê comemorativa.

Em coletiva, Edcity destacou a importância da banda: “É muito mais que música, Fantasmão é cultura, é um movimento, foi um divisor de águas na música da Bahia e vai continuar sendo."

"Voltar para celebrar os 20 anos dessa banda tão incrível é emocionante, é sensacional, é indescritível. Fantasmão é como um filho pra mim, que sempre esteve dentro do meu coração. Vamos celebrar 20 anos dessa banda espetacular”, finalizou.

Presença no Carnaval e repertório

Sobre o Carnaval, Edcity comentou: “Queremos estar presentes no Carnaval e acho que vamos conseguir, tanto na Barra como na Avenida”.

O cantor afirmou que, por enquanto, não está focado em projetos audiovisuais, preferindo se dedicar aos shows. Segundo ele, o repertório incluirá clássicos da banda, relembrando músicas que “jamais serão esquecidas”, mas poderá contar com novidades até o Carnaval.

Edcity reforçou que a essência do Fantasmão será mantida: “Vamos manter a essência, dar voz para a periferia e reafirmar a negritude. Fantasmão é a favela no topo”. O artista confirmou que a pintura no rosto e toda a identidade visual da banda continuarão presentes nos shows, mantendo a tradição e a energia do grupo.

O artista finalizou afirmando que a banda pretende inovar sem perder sua identidade: “A minha essência sempre foi essa: um som diferenciado, com aquele groove arrastado. É um som no qual a gente se preocupa com a qualidade das letras, a qualidade musical e a banda bem afiada, como se diz no popular. É isso que todos podem esperar da gente: a mesma essência, com a pegada atualizada, mas no mesmo grupo.”

Tags:

edcity Fantasmão música

