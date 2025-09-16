Festival da Primavera leva música e festa à orla de Salvador

4ª edição Volta no Parque promete transformar capital baiana em festa musical aberta ao público - Foto: Divulgação

Salvador dá as boas-vindas à nova estação com o Festival da Primavera, parte do calendário oficial da cidade e marco do início da alta estação turística. No domingo, 28 de setembro, a partir das 11h, o destaque será a 4ª edição da Volta no Parque, comandada pelo movimento musical MUDEIdeNOME.

O grupo formado por Ricardo Chaves, Jonga Cunha, Ramon Cruz e Magary Lord retorna ao pranchão para arrastar uma multidão, repetindo o sucesso da Pipoca do MUDEI no Carnaval.

A orla se transforma em um grande encontro musical e cultural, com repertório que mistura clássicos da música baiana, sucessos de carnavais passados e canções autorais, todos em novos arranjos.



O percurso e o público

A Volta no Parque tem início e término atrás do Centro de Convenções de Salvador, passando pelo Parque dos Ventos, em um cenário à beira-mar. O evento reúne famílias, foliões e praticantes de esportes da orla, proporcionando uma experiência única e reforçando a hospitalidade e a tradição de celebrar a vida em comunidade.

“É uma alegria para nós termos duas voltas anuais no calendário: a do Dique e a do Parque dos Ventos. É sempre um momento de encontro e de festa”, destaca Ricardo Chaves.

Sobre o MUDEIdeNOME

Formado por artistas, cantores, compositores, poetas e pensadores, o MUDEIdeNOME nasceu em 2013 como um manifesto cultural que exalta a Bahia e sua música. Com eventos de sucesso, o grupo conquistou um público fiel e promove diversão no palco sem limitações comerciais. Todos os sucessos estão disponíveis em plataformas digitais, como Deezer, Spotify, YouTube e iTunes.

Grupo é formado por Ricardo Chaves, Jonga Cunha, Ramon Cruz e Magary Lord | Foto: Divulgação

Uma das inovações do grupo é o Pranchão, palco móvel que aproxima artistas e público, consolidado desde o Carnaval de 2015. A ideia surgiu em 2014, desenvolvida por Jonga Cunha e amigos do MUDEI, e rapidamente se tornou símbolo de desfiles em Salvador e referência nacional.

