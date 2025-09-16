MÚSICA BAIANA
Cantora baiana lança clipe internacional com participação de maestro
Middah Borges revela parceria com Dom Kikas e celebra raízes baianas
Por Beatriz Santos
A cantora Middah Borges, baiana do subúrbio ferroviário de Salvador e com carreira consolidada na Europa, voltou à capital baiana para apresentar o videoclipe da canção Eu Sei Que Daria. O clipe foi gravado em Portugal e conta com a participação do maestro Luciano Vasconcelos.
Radicada na Alemanha, Middah tem se apresentado também na França e em Portugal, mesclando axé, samba-reggae, MPB e influências da música afro-europeia. A produção marca uma nova etapa em sua trajetória, aproximando suas origens baianas de uma sonoridade trabalhada fora do Brasil.
Além do lançamento do clipe, a cantora anunciou uma colaboração com o angolano Dom Kikas, nome conhecido da música africana contemporânea. A parceria deve resultar em um novo single com referências afro-baianas e lusófonas, reforçando o intercâmbio cultural entre Brasil, Europa e África.
Middah Borges e Don Kikas celebram Brasil e Angola em feat
A cena musical será contemplada com uma parceria inédita entre a cantora e compositora baiana Middah Borges e o cantor e compositor angolano Don Kikas. O encontro une duas trajetórias importantes da música de expressão portuguesa, cruzando influências da Bahia e de Angola em uma fusão que valoriza a ancestralidade e a representatividade cultural.
Radicada na Alemanha e com mais de três décadas de carreira, Middah começou ainda adolescente, nos bailes de Salvador, e consolidou sua presença internacional em palcos da França, Inglaterra, Portugal e Itália.
Seu repertório transita entre MPB, Soul, Jazz e Blues, mantendo o vínculo com suas raízes baianas. Ela lançou recentemente o single Eu Sei Que Daria e recebeu o prêmio África Friends, em São Paulo, pela contribuição à música e cultura afrodescendente.
Don Kikas, por sua vez, é um dos principais nomes da Kizomba e do Semba, com trajetória de três décadas marcada por discos de ouro, prêmios e parcerias de destaque, como a realizada com Martinho da Vila. Em 2024, ele celebrou 30 anos de carreira com uma turnê internacional.
