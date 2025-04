Novo álbum de Josyara tem parcerias com Liniker, Pitty e Juliana Linhares

NO CORRER DO AMOR

Não é de hoje que o amor, a saudade e outros sentimentos inspiram diversos artistas na composição de suas obras, e com a cantora Josyara não é diferente. Ao longo das dez faixas que compõem AVIA, se recém-lançado novo álbum, a cantora fala sobre as emoções comuns aos seres humanos ao longo de suas vidas, tudo isso refletindo a riqueza e a diversidade das referências que integram o seu repertório.

“Eu queria falar de amor, de sentimentos humanos, da raiva, da saudade, mas nesse universo dos relacionamentos, de entregar para o outro e se entregar no mundo também, mas também de se reconhecer e saber seus limites”, explica Josyara.

A escolha da palavra “avia” para nomear o disco se deve ao seu significado na linguagem popular nordestina. A expressão é comumente associada ao processo de deixar correr, caminhar, despachar, adiantar. Segundo a cantora, o tom afirmativo e sonoro da expressão reflete o que ela vem realizando a cada lançamento.

AVIA é o seu terceiro álbum autoral, que também assina a co-produção musical, ao lado de Rafael Ramos, e os arranjos de todas as canções. Há canções em parceria com Liniker, Pitty, Juliana Linhares e Iara Rennó; releituras de Anelis Assumpção e Cátia de França e participações de Chico Chico e Pitty em outras duas gravações.

Um albúm cíclico

É nítido que dentre os sentimentos que inspiraram o álbum, o amor possui certo destaque. Mas quem pretende ouvi-lo na expectativa das relações de modo romantizado, da forma convencional, pode acabar se decepcionando. Por meio de ritmos envolventes, a artista fala sobre os prazeres, mas também das decepções associadas a esse sentimento. Isso pode ser observado inclusive na escolha da ordem das músicas. “A escolha da ordem dessas músicas segue também um pouco a ver com essa fluidez das relações, então a ordem foi pensada justamente na narrativa desse personagem que se apresenta, desse eu lírico”, detalha a artista.

Logo na primeira faixa, Eu gosto assim (uma releitura da composição de Anelis Assumpção), ela fala sobre a oposição entre os prazeres e os dissabores cotidianos da vida adulta. “Eu já canto as coisas que me atraem, as coisas que eu gosto e os desgostos também”, afirma. Seguindo a ideia de narrativa proposta pela compositora, em Seiva, segunda faixa, o personagem em questão parece ir ao encontro do próprio prazer. Já em Festa Nada a Ver encara o sentimento amargo da despedida amorosa e as frustrações que se seguem. “E vou ali ao encontro do desejo próprio, da paixão, do desencanto também. Porque a gente cria expectativas, se projeta no outro e também acaba se perdendo na vida, ”, explica Josyara.

Em Ensacado, composição de Cátia de França, ela presta uma homenagem à cultuada artista paraibana, em parceria com Pitty. “Só reafirmo o quanto acho que é uma obra também importantíssima, de ser revista, ser reconhecida, enquanto ela é viva, sabe? E tem muita coisa grandiosa que ela faz. Ela é uma mulher de quase 80 anos, e no palco continua sendo tão inspiradora assim. É um pouco uma homenagem carinhosa de uma fã”, diz.

O disco segue com Corredeiras – que ganhou um videoclipe dirigido por Juh Almeida – e Sobre Nós, composição de Josyara em outra parceria com Pitty. A forte referência rítmica que se apresenta em todo trabalho ganha destaque em De Samba em Samba, canção que evidencia o violão percussivo de Josyara e conta com o trio Thiago da Serrinha no cavaquinho, cuíca e surdo, Carlinhos 7 Cordas no violão de sete cordas e Kainã do Jêje na percussão e bateria. Parceria com Juliana Linhares, Prova de Amor é um “bilhetinho”, um samba de pouco mais de um minuto, mas que diz muito e marca a beleza deste encontro entre duas grandes cantoras e compositoras desta geração.

A música Peixe Coração foi feita em parceria com Liniker em 2019. “O que acho bonito é que ela foi se transformando ao longo do tempo, ganhando outros sentidos, um tom mais lúdico e subjetivo. É a música mais transcendental do disco, na poesia e na forma de falar de amor”, comenta Josyara.

Última faixa do álbum, Oásis (A Duna e O Vento) traz a participação especial de Chico Chico. Apesar de ter pensado a narrativa com base na ordem das músicas, a cantora garante que ao começar pela última faixa, o ouvinte também terá acesso a outra narrativa.

“Se você ouve o disco do final para o começo, também ele vai contar uma história de apaixonamento, de declínio e de empoderamento. Então, eu consigo ver esse esse disco, a narrativa dele muito cíclica mesmo”, relata Josyara.

Festa em dose dupla

Em 2025, além de celebrar o lançamento de seu terceiro disco, a cantora também comemora 20 anos de carreira. Apesar de ter nascido em Juazeiro, Josyara atribui o seu amadurecimento artístico ao período em que viveu na cidade de Salvador, pois na capital baiana teve a oportunidade de fazer cursos e cantar em alguns espaços.

Há 10 anos a artista se mudou para São Paulo, onde reside atualmente e garante que, apesar dos desafios, a cidade abriu muitas portas para o crescimento profissional. Além de cantora, a artista também é compositora, instrumentista e produtora musical. Em relação ao álbum, Josyara pede que as pessoas ouçam do início ao fim, para ter a experiência completa.

“Eu acho que quem puder, quem tiver meia horinha do tempo, de escutar ele todo, vai conseguir mergulhar mesmo na narrativa que o disco quer contar. Claro que cada pessoa vai sentir de um jeito. Mas eu acho interessante tentar escutar o álbum na íntegra”, aconselha Josyara.

Agora, ela se prepara para iniciar os shows de lançamento e a futura turnê, que já está sendo planejada. “Temos uma data de lançamento aqui em São Paulo, que já vamos divulgar, mas será no início de maio. E com esse show a gente pretende circular ao máximo. Temos uma data já em julho para Vitória do Espírito Santo em um festival super importante na cidade. E sem dúvidas, Salvador será incluída nessa turnê”, promete Josyara.

Esperemos que não demore.

