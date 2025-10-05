Menu
O AMOR ESTÁ NO AR

Integrante dos Filhos de Jorge pede namorada em casamento durante show

Pedido aconteceu durante a apresentação da banda em um festival

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

05/10/2025 - 9:57 h
Papito pede Lara Bless em casamento
Papito pede Lara Bless em casamento -

O tecladista da banda Filhos de Jorge, Gileno Gomes, conhecido como Papito, surpreendeu o público e pediu a sua namorada, a cantora Lara Bless, vocalista da Mamacita, em casamento durante um show em Salvador na noite de sábado, 4.

A banda de Lara fez a abertura da apresentação dos Filhos de Jorge no Festival Nova Bahia. Na oportunidade, Papito aproveitou e fez o pedido. Ajoelhado e de frente para a amada, ele disse: “Você aceita casar comigo?”. Emocionada, ela respondeu: “Se eu tivesse mil vidas, em mil vidas eu diria sim”.

Veja o momento:

O dia de ontem foi ainda mais especial para o tecladista por outros dois motivos: foi o aniversário dele e a banda gravou o seu novo DVD durante o evento.

“Hoje é o dia dele! Do Filho de Jorge original: Papito. Aquele que, junto com seu irmão, deu início a essa linda história chamada Filhos de Jorge. Um cara de coração gigante, que inspira todos nós com sua paixão, talento e alegria! Parabéns, Gileno Gomes, o nosso Papito! Obrigado por ser essa referência, dentro e fora do palco. Te amamos!”, diz um texto de homenagem publicado no Instagram da banda.

