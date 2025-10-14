Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PROGRAMAÇÃO ESPORTIVA

Globo anuncia novo dia fixo para transmissões do futebol brasileiro

A novidade foi apresentada durante o evento “Upfront”

Redação

Por Redação

14/10/2025 - 8:00 h | Atualizada em 14/10/2025 - 8:13
Globo transmitirá o Brasileirão Feminino aos sábados, a partir de 2026
Globo transmitirá o Brasileirão Feminino aos sábados, a partir de 2026 -

A Rede Globo divulgou novidades importantes para sua programação esportiva a partir de 2026, e uma delas promete marcar um novo momento para o futebol feminino no país.

Durante o evento “Upfront”, realizado na última segunda-feira, 14, no Parque Ibirapuera, em São Paulo, a emissora anunciou que passará a transmitir partidas do Brasileirão Feminino aos sábados.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A novidade foi apresentada no palco pela narradora Renata Silveira, que celebrou o avanço da modalidade e se emocionou ao falar sobre a nova fase do futebol das mulheres, especialmente em um momento em que o Brasil se prepara para sediar a Copa do Mundo Feminina de 2027.

Leia Também:

Fábio Carille assume clube da Série B após demissão de ex-Vitória
Messi, Neymar e Iniesta juntos no Ceará? Entenda
Copa do Mundo: seleção conquista vaga inédita e entra para a história

“Vem aí um novo horário de futebol na TV Globo. Nós estamos acostumados às quartas-feiras e aos domingos, aquele horário sagrado que sempre tem futebol. Mas agora sábado também. Sábado à tarde vai ser dia de futebol feminino! Fico arrepiada com essa notícia, porque tem Copa do Mundo em 2027, e vai ser aqui no Brasil. Então vamos trazer toda aquela expectativa, aquela energia positiva, acompanhar os clubes e a Seleção para essa Copa, que vai ser muito especial. Vai ter dobradinha de futebol no fim de semana: sábado com as mulheres e domingo com os homens”, anunciou Renata.

O novo espaço na grade esportiva reforça o investimento da emissora na valorização do futebol feminino e amplia a visibilidade da competição, que vem crescendo em público e audiência nos últimos anos.

Além dessa mudança, a Globo também confirmou novidades para a cobertura da Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México. Entre os destaques, estão a participação dos pentacampeões mundiais Denílson e Ronaldinho Gaúcho.

Denílson, que atualmente atua como comentarista nos canais esportivos da emissora, estará presente em todas as transmissões da Seleção Brasileira na TV aberta. Já Ronaldinho será o embaixador do evento pela Globo, reforçando o time de estrelas que fará parte da cobertura do maior torneio de seleções do planeta.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Brasileirão copa do mundo futebol feminino Globo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Globo transmitirá o Brasileirão Feminino aos sábados, a partir de 2026
Play

Tragédia na estrada: ônibus com flamenguistas capota rumo à Argentina

Globo transmitirá o Brasileirão Feminino aos sábados, a partir de 2026
Play

Promessa do surfe baiano realiza sonho ao conhecer Ítalo Ferreira

Globo transmitirá o Brasileirão Feminino aos sábados, a partir de 2026
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

Globo transmitirá o Brasileirão Feminino aos sábados, a partir de 2026
Play

Estrutura desaba em torneio de beach tennis e deixa seis feridos

x