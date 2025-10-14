Globo anuncia novo dia fixo para transmissões do futebol brasileiro

Globo transmitirá o Brasileirão Feminino aos sábados, a partir de 2026 - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

A Rede Globo divulgou novidades importantes para sua programação esportiva a partir de 2026, e uma delas promete marcar um novo momento para o futebol feminino no país.

Durante o evento “Upfront”, realizado na última segunda-feira, 14, no Parque Ibirapuera, em São Paulo, a emissora anunciou que passará a transmitir partidas do Brasileirão Feminino aos sábados.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A novidade foi apresentada no palco pela narradora Renata Silveira, que celebrou o avanço da modalidade e se emocionou ao falar sobre a nova fase do futebol das mulheres, especialmente em um momento em que o Brasil se prepara para sediar a Copa do Mundo Feminina de 2027.

“Vem aí um novo horário de futebol na TV Globo. Nós estamos acostumados às quartas-feiras e aos domingos, aquele horário sagrado que sempre tem futebol. Mas agora sábado também. Sábado à tarde vai ser dia de futebol feminino! Fico arrepiada com essa notícia, porque tem Copa do Mundo em 2027, e vai ser aqui no Brasil. Então vamos trazer toda aquela expectativa, aquela energia positiva, acompanhar os clubes e a Seleção para essa Copa, que vai ser muito especial. Vai ter dobradinha de futebol no fim de semana: sábado com as mulheres e domingo com os homens”, anunciou Renata.

O novo espaço na grade esportiva reforça o investimento da emissora na valorização do futebol feminino e amplia a visibilidade da competição, que vem crescendo em público e audiência nos últimos anos.

Além dessa mudança, a Globo também confirmou novidades para a cobertura da Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México. Entre os destaques, estão a participação dos pentacampeões mundiais Denílson e Ronaldinho Gaúcho.

Denílson, que atualmente atua como comentarista nos canais esportivos da emissora, estará presente em todas as transmissões da Seleção Brasileira na TV aberta. Já Ronaldinho será o embaixador do evento pela Globo, reforçando o time de estrelas que fará parte da cobertura do maior torneio de seleções do planeta.