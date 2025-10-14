Fábio Carille assume clube da Série B após demissão de ex-Vitória

Fábio Carille assume o comando do Goiás após a demissão de Vagner Mancini - Foto: Divulgação / Goiás

Pouco menos de dois meses após perder o cargo no Vitória, o técnico Fábio Carille foi anunciado por um novo clube na noite desta segunda-feira, 13. Por volta das 23h, o Goiás — 4º colocado da Série B do Brasileirão — confirmou a chegada do treinador, que assume a equipe no lugar de outro ex-Vitória: Vagner Mancini.

Vale ressaltar que o próprio Mancini foi procurado pelo Vitória após a demissão de Carille, mas recusou o convite. Na ocasião, o técnico afirmou que, no Goiás, “estavam pavimentando o caminho para o acesso à Série A”. No entanto, após uma sequência de cinco jogos sem vencer, ele acabou demitido na tarde desta segunda-feira, 13, abrindo espaço para a chegada de Carille.

A coincidência chama atenção, mas, passado o enredo curioso, o foco do novo comandante é claro: levar o Goiás de volta à elite do futebol brasileiro. A missão, porém, não será simples. O Esmeraldino atravessa um momento turbulento, com quatro empates e uma derrota nas últimas cinco partidas — sequência que fez o time cair da vice-liderança para a “porteira do G-4”, ficando a apenas dois pontos do 5º colocado.

Atual campeão da Série B pelo Santos, em 2024, Carille acumula também passagens por clubes como Corinthians, Vasco e Athletico-PR, além da recente experiência no Vitória.