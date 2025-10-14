Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TROCA DE COMANDO

Fábio Carille assume clube da Série B após demissão de ex-Vitória

Carille assume o Goiás na reta final da "segundona" no lugar de Vagner Mancini

Redação

Por Redação

14/10/2025 - 7:43 h
Fábio Carille assume o comando do Goiás após a demissão de Vagner Mancini
Fábio Carille assume o comando do Goiás após a demissão de Vagner Mancini -

Pouco menos de dois meses após perder o cargo no Vitória, o técnico Fábio Carille foi anunciado por um novo clube na noite desta segunda-feira, 13. Por volta das 23h, o Goiás — 4º colocado da Série B do Brasileirão — confirmou a chegada do treinador, que assume a equipe no lugar de outro ex-Vitória: Vagner Mancini.

Vale ressaltar que o próprio Mancini foi procurado pelo Vitória após a demissão de Carille, mas recusou o convite. Na ocasião, o técnico afirmou que, no Goiás, “estavam pavimentando o caminho para o acesso à Série A”. No entanto, após uma sequência de cinco jogos sem vencer, ele acabou demitido na tarde desta segunda-feira, 13, abrindo espaço para a chegada de Carille.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

No Vitória, Jair Ventura tem retrospecto positivo contra o Bahia
Casa cheia! Mais de 20 mil rubro-negros estão confirmados no Ba-Vi
Árbitro do Ba-Vi, Daronco é 'pivô' de polêmicas com Bahia e Vitória

A coincidência chama atenção, mas, passado o enredo curioso, o foco do novo comandante é claro: levar o Goiás de volta à elite do futebol brasileiro. A missão, porém, não será simples. O Esmeraldino atravessa um momento turbulento, com quatro empates e uma derrota nas últimas cinco partidas — sequência que fez o time cair da vice-liderança para a “porteira do G-4”, ficando a apenas dois pontos do 5º colocado.

Atual campeão da Série B pelo Santos, em 2024, Carille acumula também passagens por clubes como Corinthians, Vasco e Athletico-PR, além da recente experiência no Vitória.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

carille Fábio Carille Goiás Vagner Mancini vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Fábio Carille assume o comando do Goiás após a demissão de Vagner Mancini
Play

Tragédia na estrada: ônibus com flamenguistas capota rumo à Argentina

Fábio Carille assume o comando do Goiás após a demissão de Vagner Mancini
Play

Promessa do surfe baiano realiza sonho ao conhecer Ítalo Ferreira

Fábio Carille assume o comando do Goiás após a demissão de Vagner Mancini
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

Fábio Carille assume o comando do Goiás após a demissão de Vagner Mancini
Play

Estrutura desaba em torneio de beach tennis e deixa seis feridos

x