No Vitória, Jair Ventura tem retrospecto positivo contra o Bahia
Treinador precisa buscar reação no Brasileirão para buscar permanência na Série A
Por Lucas Vilas Boas
O técnico Jair Ventura tem pela frente seu primeiro clássico Ba-Vi no comando do Vitória, mas tem um retrospecto positivo contra o Bahia ao longo da carreira. O comandante já enfrentou o Esquadrão nove vezes, venceu cinco, empatou uma e perdeu três — registrando um aproveitamento de 59%.
O duelo marca o reencontro do treinador com o Bahia desde 2021, quando aconteceu o último embate, ainda no comando do Juventude. O duelo terminado em 0 a 0 foi o terceiro confronto naquele ano, que ainda contou com as derrotas por Chapecoense, pelo Brasileirão, e Sport, pela Copa do Nordeste — este último foi uma goleada acachapante por 4 a 0.
Foi no comando do Leão da Ilha, inclusive, que o treinador conquistou a vitória mais marcante diante do Tricolor. Na zona do rebaixamento na edição de 2020, o Rubro-Negro bateu o Bahia por 2 a 0 com direito a gol de bicicleta de Thiago Neves e iniciou, a partir dali, a arrancada rumo à permanência na Série A — cenário semelhante ao que o Vitória busca para o Clássico Ba-Vi 504.
As equipes se enfrentam na próxima quinta-feira, 16, às 21h30, no Barradão, em duelo válido pela 28ª rodada do Brasileirão.
