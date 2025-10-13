Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESPORTES

No Vitória, Jair Ventura tem retrospecto positivo contra o Bahia

Treinador precisa buscar reação no Brasileirão para buscar permanência na Série A

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

13/10/2025 - 19:54 h
Jair Ventura em treinamento pelo Vitória
Jair Ventura em treinamento pelo Vitória -

O técnico Jair Ventura tem pela frente seu primeiro clássico Ba-Vi no comando do Vitória, mas tem um retrospecto positivo contra o Bahia ao longo da carreira. O comandante já enfrentou o Esquadrão nove vezes, venceu cinco, empatou uma e perdeu três — registrando um aproveitamento de 59%.

O duelo marca o reencontro do treinador com o Bahia desde 2021, quando aconteceu o último embate, ainda no comando do Juventude. O duelo terminado em 0 a 0 foi o terceiro confronto naquele ano, que ainda contou com as derrotas por Chapecoense, pelo Brasileirão, e Sport, pela Copa do Nordeste — este último foi uma goleada acachapante por 4 a 0.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Casa cheia! Mais de 20 mil rubro-negros estão confirmados no Ba-Vi
Árbitro do Ba-Vi, Daronco é 'pivô' de polêmicas com Bahia e Vitória
Classificado! Vitória avança para Série Ouro da Copa Atlântico Sub-19

Foi no comando do Leão da Ilha, inclusive, que o treinador conquistou a vitória mais marcante diante do Tricolor. Na zona do rebaixamento na edição de 2020, o Rubro-Negro bateu o Bahia por 2 a 0 com direito a gol de bicicleta de Thiago Neves e iniciou, a partir dali, a arrancada rumo à permanência na Série A — cenário semelhante ao que o Vitória busca para o Clássico Ba-Vi 504.

As equipes se enfrentam na próxima quinta-feira, 16, às 21h30, no Barradão, em duelo válido pela 28ª rodada do Brasileirão.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Jair Ventura vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Jair Ventura em treinamento pelo Vitória
Play

Tragédia na estrada: ônibus com flamenguistas capota rumo à Argentina

Jair Ventura em treinamento pelo Vitória
Play

Promessa do surfe baiano realiza sonho ao conhecer Ítalo Ferreira

Jair Ventura em treinamento pelo Vitória
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

Jair Ventura em treinamento pelo Vitória
Play

Estrutura desaba em torneio de beach tennis e deixa seis feridos

x