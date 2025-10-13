Casa cheia! Mais de 20 mil rubro-negros estão confirmados no Ba-Vi

Torcida do Vitória no Barradão - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Em uma semana decisiva na briga pela permanência na Série A, o Vitória fará o último clássico contra o Bahia na temporada 2025. Mais uma vez, a torcida marcará presença em peso no Barradão, já que mais de 20 mil pessoas estão confirmadas no Ba-Vi, marcado para esta quinta-feira, 16.

Em postagem nas redes sociais, o Leão da Barra divulgou o número de torcedores que realizaram check-in até a tarde desta segunda, 13. Com isso, mais rubro-negros ainda podem comparecer ao jogo no Estádio Manoel Barradas e a expectativa é de arquibancadas lotadas.

Os ingressos são vendidos on-line pelo site da Ingresso S.A e, a partir desta terça, 14, em pontos físicos: as lojas oficiais do clube nos shoppings da Bahia (antigo Iguatemi), Bela Vista, Capemi, Paralela, Salvador, Salvador Norte, além da loja do Barradão. No dia do jogo, a bilheteria do próprio estádio fica aberta das 14h às 22h30.

Além disso, a Bet7K, patrocinadora máster do clube, lançou uma promoção para adquirir ingressos através do depósito de R$ 30,00 em jogos elegíveis da casa de apostas. As entradas são limitadas com a quantidade de uma para cada CPF.

Clássico Ba-Vi

O Vitória recebe o Bahia no Barradão nesta quinta-feira, 16, às 21h30, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro tenta emendar o sétimo jogo consecutivo sem perder para o rival como mandante.