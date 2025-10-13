Árbitro do Ba-Vi, Daronco é 'pivô' de polêmicas com Bahia e Vitória

Anderson Daronco será o árbitro do Clássico Ba-Vi 504 - Foto: Cesar Greco | Palmeiras

Anderson Daronco foi o árbitro escolhido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para apitar o confronto entre Vitória x Bahia — o último clássico Ba-Vi de 2025.

Filiado à Federação Gaúcha de Futebol (FGF), o juiz de 44 anos comandará o confronto marcado para a próxima quinta-feira, 16, às 21h30, no Barradão. A escala completa da arbitragem ainda será definida pela entidade.

Bahia e Vitória em campo pelo Barradão | Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Daronco já apitou quatro jogos do Bahia na temporada — os triunfos contra Palmeiras e São Paulo, empate contra o Sport e derrota para o Flamengo — e apenas o revés do Vitória sobre o Santos para o Rubro-Negro.

Polêmicas

O árbitro já protagonizou polêmicas apitando jogos de Bahia e Vitória — chegando a ser duramente criticado justamente em um clássico Ba-Vi. Após a primeira final do Campeonato Baiano de 2016, o então vice-presidente tricolor Pedro Henriques afirmou que o juiz "inventou um pênalti" — posteriormente convertido pelo lateral Diego Renan — e criticou a escolha da CBF que, segundo ele, foi definida "para o resultado ser o que foi".

“No primeiro (jogo), o pênalti inventado para o Vitória, que tem um time com qualidade e poderia ter nos vencido, mas foi beneficiado. Os árbitros foram bem escolhidos para o resultado ser o que foi. Perdemos a confiança nas competições, temos motivos para isso, muitos motivos”, disse o dirigente.

Diego Renan converteu pênalti e liderou vitória no Ba-Vi, que culminaria no título do Campeonato Baiano de 2016 | Foto: Divulgação | ECVitória

O próprio técnico Rogério Ceni cobrou "coragem" ao gaúcho em jogo contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro neste ano, que terminou em vitória por 1 a 0 para o Rubro-Negro. O comandante criticou o tempo de acréscimos da partida.

"Foi 13 de acréscimo porque ele (Daronco) segurou muitos minutos no chão. Segundo a falta de coragem do árbitro de dar mais minutos depois de já ter levantado a placa. Então, desses 18 minutos, mais ou menos uns 60% foram de jogo parado. Do Rossi, que é experiente e gasta muito tempo no tiro de meta, e de várias formas", disse Ceni.

A torcida do Vitória também já criticou uma atuação de Anderson Daronco nesta temporada. Na derrota por 1 a 0 para o Santos, no Barradão, o Rubro-Negro ficou pedindo pênalti do zagueiro Luisão no atacante Renato Kayzer.

