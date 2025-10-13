Menu
CRIME

Alerta de golpe! Vitória comunica torcida sobre produtos em site falso

Leão da Barra chegou a orientar que as vítimas procurem a polícia

João Grassi

13/10/2025 - 14:09 h
Camisas de Ronald e Lucas Arcanjo no vestiário
Através de nota publicada no site, o Vitória alertou torcedores para uma tentativa de golpes virtuais utilizando a marca do clube. O crime envolve a venda de produtos que se passam por oficiais e que contam com descontos falsos.

O portal da loja oficial do Leão da Barra foi clonado por um farsante, que oferece camisas, uniformes e outros produtos que imitam os oficiais. Os golpistas buscam lesar potenciais compradores para subtrair valores.

De acordo com o Vitória, a orientação para as vítimas da fraude é registrar um Boletim de Ocorrência (BO) e contactar o banco ou instituição financeira para tentar bloquear o valor enviado aos criminosos.

Ainda segundo o Rubro-Negro, serão tomadas todas as providências cabíveis para “impedir que outros torcedores sejam prejudicados”.

Leia abaixo a nota na íntegra:

"O Esporte Clube Vitória vem a público esclarecer a respeito de um site falso que imita a loja oficial do clube visando aplicar golpes, oferecendo camisas, uniformes e outros produtos com a marca do clube.

Preocupado com a ação dos golpistas, o clube orienta os torcedores lesados a registrar um BO (Boletim de Ocorrência) na Polícia, notificar o banco ou instituição de pagamento com a finalidade de bloquear o valor.

O clube se propõe adotar providências legais para impedir que outros torcedores sejam prejudicados".

