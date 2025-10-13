PRESSÃO ALTA
Renato Kayzer chega ao Ba-Vi com dois meses sem balançar as redes
Artilheiro do Vitória, Renato Kayzer não marca há sete jogos
Por Redação
O atacante Renato Kayzer chega ao clássico Ba-Vi desta quinta-feira, 16, carregando um jejum de gols que já dura quase dois meses. Artilheiro do Vitória no Campeonato Brasileiro com sete gols, o camisa 79 não balança as redes há sete partidas.
Confira os jogos que Renato Kayzer está sem marcar:
- 2025/10/05 Vitória 3-4 Vasco
- 2025/10/02 Vitória 1-0 Ceará
- 2025/09/28 Vitória 1-3 Grêmio
- 2025/09/20 Vitória 0-1 Fluminense
- 2025/09/13 Vitória 0 -2 Fortaleza
- 2025/08/31 Vitória 1-0 Atlético Mineiro
- 2025/08/25 Vitória 0-8 Flamengo
A última vez que comemorou diante do torcedor rubro-negro foi no dia 16 de agosto, quando marcou os dois gols do empate contra o Juventude, pela 20ª rodada da Série A. Portanto, no duelo contra o Bahia, o atacante vai completar exatamente dois meses sem balancar as redes adversárias.
Apesar do período sem marcar, Kayzer mantém números expressivos em clássicos. Em 11 jogos contra o Bahia, o atacante já marcou três gols e deu duas assistências, registrando uma média de participação direta a cada 109 minutos. Entre essas atuações, destaca-se o gol solitário do Vitória na derrota para o Bahia no primeiro turno do Brasileirão.
No ranking de artilheiros do Rubro-Negro em 2025, Renato Kayzer ocupa a segunda posição, atrás apenas de Janderson, que deixou o clube há quatro meses, com oito gols.
O Ba-Vi desta quinta-feira, válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, está marcado para começar às 21h30, no Barradão. O duelo ganha ainda mais importância para o Vitória, que abre a zona de rebaixamento e ocupa a 17ª posição, com 25 pontos — três a menos que o Santos, 16º colocado. Já o Bahia aparece na sexta colocação, com 43 pontos, e busca voltar ao G-4.
