Renato Kayzer chega ao Ba-Vi com dois meses sem balançar as redes

Artilheiro do Vitória na Série A, Renato Kayzer não marca há 7 jogos - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O atacante Renato Kayzer chega ao clássico Ba-Vi desta quinta-feira, 16, carregando um jejum de gols que já dura quase dois meses. Artilheiro do Vitória no Campeonato Brasileiro com sete gols, o camisa 79 não balança as redes há sete partidas.

Confira os jogos que Renato Kayzer está sem marcar:

2025/10/05 Vitória 3-4 Vasco

2025/10/02 Vitória 1-0 Ceará

2025/09/28 Vitória 1-3 Grêmio

2025/09/20 Vitória 0-1 Fluminense

2025/09/13 Vitória 0 -2 Fortaleza

2025/08/31 Vitória 1-0 Atlético Mineiro

2025/08/25 Vitória 0-8 Flamengo

A última vez que comemorou diante do torcedor rubro-negro foi no dia 16 de agosto, quando marcou os dois gols do empate contra o Juventude, pela 20ª rodada da Série A. Portanto, no duelo contra o Bahia, o atacante vai completar exatamente dois meses sem balancar as redes adversárias.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Apesar do período sem marcar, Kayzer mantém números expressivos em clássicos. Em 11 jogos contra o Bahia, o atacante já marcou três gols e deu duas assistências, registrando uma média de participação direta a cada 109 minutos. Entre essas atuações, destaca-se o gol solitário do Vitória na derrota para o Bahia no primeiro turno do Brasileirão.

No ranking de artilheiros do Rubro-Negro em 2025, Renato Kayzer ocupa a segunda posição, atrás apenas de Janderson, que deixou o clube há quatro meses, com oito gols.

O Ba-Vi desta quinta-feira, válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, está marcado para começar às 21h30, no Barradão. O duelo ganha ainda mais importância para o Vitória, que abre a zona de rebaixamento e ocupa a 17ª posição, com 25 pontos — três a menos que o Santos, 16º colocado. Já o Bahia aparece na sexta colocação, com 43 pontos, e busca voltar ao G-4.