Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PRESSÃO ALTA

Renato Kayzer chega ao Ba-Vi com dois meses sem balançar as redes

Artilheiro do Vitória, Renato Kayzer não marca há sete jogos

Redação

Por Redação

13/10/2025 - 12:20 h
Artilheiro do Vitória na Série A, Renato Kayzer não marca há 7 jogos
Artilheiro do Vitória na Série A, Renato Kayzer não marca há 7 jogos -

O atacante Renato Kayzer chega ao clássico Ba-Vi desta quinta-feira, 16, carregando um jejum de gols que já dura quase dois meses. Artilheiro do Vitória no Campeonato Brasileiro com sete gols, o camisa 79 não balança as redes há sete partidas.

Confira os jogos que Renato Kayzer está sem marcar:

  • 2025/10/05 Vitória 3-4 Vasco
  • 2025/10/02 Vitória 1-0 Ceará
  • 2025/09/28 Vitória 1-3 Grêmio
  • 2025/09/20 Vitória 0-1 Fluminense
  • 2025/09/13 Vitória 0 -2 Fortaleza
  • 2025/08/31 Vitória 1-0 Atlético Mineiro
  • 2025/08/25 Vitória 0-8 Flamengo

A última vez que comemorou diante do torcedor rubro-negro foi no dia 16 de agosto, quando marcou os dois gols do empate contra o Juventude, pela 20ª rodada da Série A. Portanto, no duelo contra o Bahia, o atacante vai completar exatamente dois meses sem balancar as redes adversárias.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Vitória brilha e vence Bahia no retorno do clássico Ba-Vi ao basquete
Bahia defende invencibilidade de 11 anos contra o Vitória na Série A
Vitória se beneficia com derrota humilhante do Juventude no Brasileiro

Apesar do período sem marcar, Kayzer mantém números expressivos em clássicos. Em 11 jogos contra o Bahia, o atacante já marcou três gols e deu duas assistências, registrando uma média de participação direta a cada 109 minutos. Entre essas atuações, destaca-se o gol solitário do Vitória na derrota para o Bahia no primeiro turno do Brasileirão.

No ranking de artilheiros do Rubro-Negro em 2025, Renato Kayzer ocupa a segunda posição, atrás apenas de Janderson, que deixou o clube há quatro meses, com oito gols.

O Ba-Vi desta quinta-feira, válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, está marcado para começar às 21h30, no Barradão. O duelo ganha ainda mais importância para o Vitória, que abre a zona de rebaixamento e ocupa a 17ª posição, com 25 pontos — três a menos que o Santos, 16º colocado. Já o Bahia aparece na sexta colocação, com 43 pontos, e busca voltar ao G-4.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia ba-vi Brasileirão Clássico Renato Kayzer vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Artilheiro do Vitória na Série A, Renato Kayzer não marca há 7 jogos
Play

Tragédia na estrada: ônibus com flamenguistas capota rumo à Argentina

Artilheiro do Vitória na Série A, Renato Kayzer não marca há 7 jogos
Play

Promessa do surfe baiano realiza sonho ao conhecer Ítalo Ferreira

Artilheiro do Vitória na Série A, Renato Kayzer não marca há 7 jogos
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

Artilheiro do Vitória na Série A, Renato Kayzer não marca há 7 jogos
Play

Estrutura desaba em torneio de beach tennis e deixa seis feridos

x