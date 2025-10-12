Menu
HOME > ESPORTES
TABU!

Bahia defende invencibilidade de 11 anos contra o Vitória na Série A

Clássico Ba-Vi acontece na próxima quinta-feira, 16, às 21h30, no Barradão

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

12/10/2025 - 17:16 h
Jogadores do Bahia no Barradão
Jogadores do Bahia no Barradão -

O Bahia não sabe o que é perder para o Vitória na Série A do Brasileirão há mais de 11 anos. O retrospecto do confronto marcado para a próxima quinta-feira, 16, às 21h30, no Barradão, é favorável ao Tricolor em jogos válidos pela elite do futebol brasileiro.

A última derrota do Esquadrão para o arquirrival na Série A aconteceu em setembro de 2014, quando Kadu e Luiz Gustavo marcaram os gols e sacramentaram o placar de virada por 2 a 1 para o Rubro-Negro, na Arena Fonte Nova. O atacante Kieza havia marcado para o time azul, vermelho e branco.

O clássico Ba-Vi voltou acontecer em outras sete ocasiões e o Bahia está invicto desde então. Foram quatro triunfos e três empates do Tricolor — com destaque para uma goleada por 4 a 1 pelo Brasileirão 2018.

Com o elenco de folga neste domingo, 12, o Esquadrão volta aos trabalhos nesta segunda-feira, 13, de olho no Vitória. O técnico Rogério Ceni terá, ao todo, mais três dias de treinamento visando ajustar o time para o confronto.

Programação semanal do Bahia

Segunda (13) - 10h30:
Treino no CT Evaristo de Macedo
Terça (14) - 10h30:
Treino no CT Evaristo de Macedo
(Entrevista coletiva remota depois da atividade)
Quarta (15) - 10h30:
Treino no CT Evaristo de Macedo
Quinta (16) - 21h30:
Vitória x Bahia - Barradão
Sexta (17) - 15h30:
Treino no CT Evaristo de Macedo
Sábado (18) - 10h30:
Treino no CT Evaristo de Macedo
(Entrevista coletiva remota depois da atividade)
Domingo (19) - 20h30:
Bahia x Grêmio - Arena Fonte Nova

