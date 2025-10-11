Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESPORTES

Ex-Bahia marca golaço por novo clube em clássico carioca; assista

Jogador defende a camisa do Botafogo e marcou contra o Flamengo

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

11/10/2025 - 19:09 h | Atualizada em 11/10/2025 - 19:38
Gabriel Felipe, ex-jogador da base do Bahia
Gabriel Felipe, ex-jogador da base do Bahia -

Ex-jogador da base do Bahia, o lateral-direito Gabriel Felipe marcou um golaço no empate em 3 a 3 entre Botafogo e Flamengo na Copa Rio Sub-17. Atualmente no Alvinegro, o atleta de 16 anos aproveitou a sobra para soltar um 'foguete' de fora da área e acertar o ângulo do goleiro rubro-negro.

Assista:

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Revelado nas categorias de base do Tricolor, Gabriel disputou a Copinha e o Campeonato Baiano sub-20 pelo time azul, vermelho e branco nesta temporada. Em julho deste ano, portanto, o atleta se transferiu ao Botafogo.

O gol marcado pelo lateral foi o segundo do Alvinegro — responsável pela virada momentânea da equipe. Após o Flamengo deixar tudo igual novamente, o Botafogo marcou mais uma vez e ficou à frente no placar, antes de ceder a igualdade novamente.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Botafogo Gabriel Felipe

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Gabriel Felipe, ex-jogador da base do Bahia
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

Gabriel Felipe, ex-jogador da base do Bahia
Play

Estrutura desaba em torneio de beach tennis e deixa seis feridos

Gabriel Felipe, ex-jogador da base do Bahia
Play

Bahia x Grêmio marca estreia do novo gramado da Fonte Nova; veja

Gabriel Felipe, ex-jogador da base do Bahia
Play

Técnico ex-Vitória bate boca com jornalista em coletiva após clássico

x