Ex-Bahia marca golaço por novo clube em clássico carioca; assista

Gabriel Felipe, ex-jogador da base do Bahia - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Ex-jogador da base do Bahia, o lateral-direito Gabriel Felipe marcou um golaço no empate em 3 a 3 entre Botafogo e Flamengo na Copa Rio Sub-17. Atualmente no Alvinegro, o atleta de 16 anos aproveitou a sobra para soltar um 'foguete' de fora da área e acertar o ângulo do goleiro rubro-negro.

Assista:

Hoje teve gol dele no clássico com o Flamengo. https://t.co/Qo13GuKJCY pic.twitter.com/UTEiwCrZsK — 5 ESTRELAS (@cincoestrelasbr) October 11, 2025

Revelado nas categorias de base do Tricolor, Gabriel disputou a Copinha e o Campeonato Baiano sub-20 pelo time azul, vermelho e branco nesta temporada. Em julho deste ano, portanto, o atleta se transferiu ao Botafogo.

O gol marcado pelo lateral foi o segundo do Alvinegro — responsável pela virada momentânea da equipe. Após o Flamengo deixar tudo igual novamente, o Botafogo marcou mais uma vez e ficou à frente no placar, antes de ceder a igualdade novamente.