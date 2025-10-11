Menu
ESPORTES
NOVO TAPETE!

Arena Fonte Nova conclui substituição do gramado; veja fotos

Nova grama vai estrear em jogo entre Bahia e Grêmio pelo Brasileirão

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

11/10/2025 - 16:35 h
Arena Fonte Nova
Arena Fonte Nova -

A Arena Fonte Nova já está de gramado novo para o seguimento do Bahia na temporada 2025. Após seis dias da operação inédita para a troca completa da grama, a substituição foi concluída neste sábado, 11.

O novo gramado é do tipo Bermuda Celebration, que é utilizado desde 2013 e está presente nos principais estádios do futebol brasileiro. A troca aconteceu durante a pausa no calendário devido à Data Fifa, após críticas nos jogos do Esquadrão contra Palmeiras e Flamengo pelo Brasileirão.

Veja:

Novo gramado da Arena Fonte Nova
Novo gramado da Arena Fonte Nova | Foto: Reprodução | Redes Sociais

No jogo contra o Alviverde, no dia 28 de setembro, os questionamentos ganharam força após o técnico Abel Ferreira e o goleiro Weverton criticarem as condições do campo da Fonte Nova, descritas até na súmula da partida pelo árbitro Anderson Daronco.

Até o treinador Rogério Ceni concordou com a "má condição da grama", mas rebateu a fala do comandante do Palmeiras, afirmando que "quem joga em gramado sintético não pode reclamar de lesões em campo natural".

O novo "tapete" vai ser utilizado pela primeira vez no dia 19 de outubro, um domingo, às 20h30, em Bahia x Grêmio, pela 29ª rodada do Brasileirão. Antes disso, o Tricolor encara o Vitória, na próxima quinta-feira, 16, às 21h30, no Barradão.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Greenleaf Gramados (@greenleafgramados)

x