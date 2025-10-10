Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

GARÇOM

Ex-Vitória renasce no Mirassol e se transforma em talismã na Série A

Atacante se destaca como garçom da sensação do futebol brasileiro nesta temporada

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

10/10/2025 - 20:31 h
Carlos Eduardo em campo pelo Mirassol
Carlos Eduardo em campo pelo Mirassol -

Bastante criticado no Vitória, o atacante Carlos Eduardo se transformou em um "talismã" do Mirassol, a sensação do futebol brasileiro. O jogador assumiu o papel de garçom da equipe e chegou a sua quarta assistência na última quarta-feira, 8, na vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense, mesmo entrando no segundo tempo das partidas.

O atleta esteve em campo por 14 jogos desde que deixou o Rubro-Negro durante a paralisação para a Copa do Mundo de Clubes e, sempre que contribuiu com um passe para gol, o Mirassol saiu de campo com o resultado positivo. Contra o Fluminense, por exemplo, Carlos Eduardo saiu do banco de reservas aos 32 minutos do segundo tempo para decidir o triunfo que garantiu matematicamente a equipe na Série A em 2026.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O atacante também serviu companheiros na vitória por 3 a 0 contra o Santos, e sobre o Vasco por 3 a 2, além da icônica goleada por 5 a 1 diante do Bahia. O jogador é vice-líder do clube em assistências e está atrás apenas de Alesson, ex-Tricolor, que soma cinco passes para gol.

Leia Também:

Promessa argentina marca e Vitória vence na estreia da Copa Atlântico
No banco contra o Vasco, Matheuzinho vive situação incomum na carreira
Recuperado, volante gringo vive expectativa de retornar para o Ba-Vi

Contratado pelo Vitória junto ao Alanyaspor (TUR), em julho de 2024, Carlos Eduardo disputou 30 partidas com a camisa do Vitória e distribuiu cinco assistências, até ter contrato rescindido com o clube em julho deste ano.

Antes disso, o atacante havia renovado seu contrato com o Leão até o fim desta temporada após ser importante na campanha de recuperação do Rubro-Negro no ano passado. Mesmo assim, o atleta deixou a equipe como o atacante com mais partidas somadas sem balançar a rede pelo Vitória no século.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Brasileirão 2025 Carlos Eduardo mirassol vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Carlos Eduardo em campo pelo Mirassol
Play

Tragédia na estrada: ônibus com flamenguistas capota rumo à Argentina

Carlos Eduardo em campo pelo Mirassol
Play

Promessa do surfe baiano realiza sonho ao conhecer Ítalo Ferreira

Carlos Eduardo em campo pelo Mirassol
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

Carlos Eduardo em campo pelo Mirassol
Play

Estrutura desaba em torneio de beach tennis e deixa seis feridos

x