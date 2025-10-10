No banco contra o Vasco, Matheuzinho vive situação incomum na carreira

Matheuzinho na vitória por 1 a 0 diante do Ceará, sua última aparição em campo - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Reserva nos últimos três jogos, Matheuzinho, camisa 10 e referência técnica do Vitória, vem perdendo seu status de intocável no elenco. O meia nem sequer saiu do banco na derrota para o Vasco, algo que não acontecia há mais de dois anos.

Com exceção de compromissos em que estava suspenso ou com problemas físicos, Matheuzinho não deixava de participar de um jogo desde o dia 13 de agosto de 2023, quando o Leão bateu por 1 a 0 o Ceará no Barradão, pela rodada 23 da Série B conquistada pelo clube.

Após a chegada de Jair Ventura, Matheuzinho foi relacionado para os três duelos pelo Brasileirão, mas ainda não foi utilizado entre os titulares. O momento de baixa, no entanto, vem de antes, já que o meio-campista não participa de gols há seis meses, desde a vitória por 2 a 1 diante do Fortaleza, pela 4ª rodada.

Em sua apresentação, o técnico rubro-negro falou que iria jogar “quem estivesse no melhor momento", deixando claro que nenhum atleta terá vaga cativa na equipe. Quem vem ganhando espaço com Ventura, inclusive, é Aitor Cantalapiedra, que comentou sobre a disputa de posição com Matheuzinho.

“Matheuzinho é um jogador muito bom, muito querido. É um jogador que todo mundo conhece, que é muito bom. Eu acho que ter um jogador como ele na equipe faz nós todos estarmos em um bom nível. É bom ter uma competitividade entre nós, para rendermos melhor”, comentou o meia-atacante espanhol.

Temporada de lesões

Antes da fascite plantar que o tirou de cinco partidas, Matheuzinho já havia sofrido com problemas físicos em 2025. O meia terminou a temporada passada tratando uma lesão no joelho, o que fez ele estrear na atual temporada apenas no sexto jogo deste ano.

Em fevereiro, o camisa 10 precisou retornar ao departamento médico por causa de um desconforto muscular e atuou na volta das finais do Campeonato Baiano longe das condições físicas ideais.

Matheuzinho, meia e camisa 10 do Vitória | Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Próximo compromisso

O Vitória de Matheuzinho volta a campo para o clássico contra o Bahia, na próxima quinta-feira, 16, às 21h30. O Ba-Vi será realizado no Estádio Manoel Barradas, válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.