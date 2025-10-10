Check-in liberado! Vitória inicia acesso para o clássico Ba-Vi

Torcida convocada: Vitória inicia check-in para o clássico contra o Bahia - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória abriu, nesta sexta-feira, 10, o check-in para o clássico Ba-Vi, que será disputado na próxima quinta-feira, 16 de outubro, às 21h30, no Barradão, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os sócios com prioridade 1 — dos planos Sou Leão da Barra, Sou Colossal, Sou Tradição e Vitória Sem Fronteiras — já podem confirmar presença no duelo. No sábado, 11, será a vez dos associados do plano Sou um Nome na História, que possuem prioridade 2 no acesso.

No domingo, 12, a liberação do check-in chegará aos sócios do plano Sou Vermelho e Preto, a partir do meio-dia.

As vendas de ingressos online para o público geral terão início à 0h de segunda-feira, 13, enquanto a comercialização presencial começa na terça-feira, 14, às 9h, nas lojas oficiais do clube em Salvador e na Região Metropolitana.

Na capital baiana, os torcedores poderão comprar as entradas nos shoppings Barra, Salvador, Paralela, Bahia, Capemi, Bela Vista e Salvador Norte. Já em Lauro de Freitas, os bilhetes estarão disponíveis no Parque Shopping.

O clube alerta os torcedores de que, em caso de esgotamento dos ingressos, os sócios que não realizarem o check-in não terão acesso ao estádio. Além disso, o acesso ao Barradão será feito exclusivamente por reconhecimento facial, sem necessidade de carteirinha física.