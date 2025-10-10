Menu
REFORÇO

Recuperado, volante gringo vive expectativa de retornar para o Ba-Vi

Meio-campista português não joga pelo Vitória há mais de dois meses

João Grassi

Por João Grassi

10/10/2025 - 15:18 h
Baralhas e Rúben Ismael durante treino do Vitória
Baralhas e Rúben Ismael durante treino do Vitória -

De volta aos treinos há quase duas semanas, Rúben Ismael vive expectativa de voltar a jogar pelo Vitória após mais de dois meses. O meio-campista português está à disposição do técnico Jair Ventura para o clássico Ba-Vi.

Ismael passou por uma artroscopia no joelho esquerdo no último dia 13 de agosto, depois de sofrer uma lesão no menisco medial que o deixou afastado das atividades do Leão da Barra.

Um dos reforços da última janela de transferências, o volante de 26 anos atuou por apenas 24 minutos com a camisa rubro-negra, quando saiu do banco no empate em 2 a 2 com o Palmeiras.

Mais retornos

Além de Rúben Ismael, o Vitória também poderá contar com os retornos do lateral-esquerdo Ramon e do atacante Renzo López, que cumpriram suspensão. Além deles, o zagueiro Camutanga, substituído na derrota para o Vasco, treina normalmente e é opção.

Camutanga em treino do Vitória
Camutanga em treino do Vitória | Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Próximo compromisso

O Vitória volta a campo para o clássico contra o Bahia na próxima quinta-feira, 16, às 21h30. O Ba-Vi será realizado no Estádio Manoel Barradas, válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Tags:

ba-vi ec vitória lesão Rúben Ismael treino

